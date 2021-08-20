上海2021年8月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年8月18日下午，上海市长宁区委副书记、区长张伟带队至仲利国际租赁有限公司进行走访调研，区委统战部副部长、区台办主任傅蕾，区政府办公室主任顾耀军，区政府办公室主任顾耀军，区发展改革委主任叶鹏举，区商务委主任陈颖，区投促办主任张源，天山路街道办事处书记余双，区政府办公室副主任、研究室主任龚来国，临空办主任孙胤陪同调研。仲利国际总经理陈坤明、副总经理林家成、薛瑞庆等主管热情接待。双方就仲利国际的长远发展、布局战略等议题进行了深入交流。



上海长宁区区长走访仲利国际

仲利国际陈坤明总经理对张伟区长一行的到访表示热烈欢迎，感谢长宁区政府各单位一直以来对仲利国际的支持与认可。随后，仲利国际公关资深总监戴志忠详细地介绍了仲利国际的经营概览、业务布局及发展现状。

在听取介绍后，张伟区长由衷地赞赏：“作为一家企业，仲利国际专注于中小企业服务，并将金融服务融入企业运营的每一个环节，其中的用心，实在是难能可贵。更难得的是，经过多年的稳步经营，仲利国际已成为‘上海外商投资企业纳税贡献前100强’、‘上海台资企业纳税贡献榜首’的企业。”此外，在抗击疫情中仲利国际驰援武汉抗疫一线捐赠153万的突出贡献，也得到了到访领导的高度认可，赞扬了仲利国际的企业社会责任与担当。



上海长宁区长张伟

“仲利国际多年来稳步发展，其中最重要的就是服务维度的不断深化以及人与人之间的真实关怀”，仲利国际陈坤明总经理表示。成为中小企业成功的伙伴，是仲利国际的服务初衷，因此仲利国际推出不同的产品以满足企业发展的各类需求。今年的河南暴雨灾情中，不少中小企业受灾严重，仲利国际通过配套的资产保险服务，成功帮助多家企业客户完成设备等资产理赔，降低企业的损失。



长宁张伟区长与仲利国际陈坤明总经理

张伟区长对仲利国际的发展给予了充分的肯定，并强调要进一步落实长宁区企业的服务工作，推动多方资源整合工作，加强与仲利国际的政企联动，共同为中小企业的融资需求出力，为企业发展创造更好的空间支持。

仲利国际成立于2005年，专注为中小企业提供资金支持服务，现有52家营销网点及8个专业金融服务事业部门，累计服务超过6万家中小企业客户，向市场投放人民币近2000亿元，主营业务包括为直接租赁、售后回租、商业保理、贸易赊销等。相信未来，仲利国际定不负众望，在中小企业服务的领域继续努力，加快企业数字化转型进程，为促进产业发展做出更多贡献。

上海长宁区委副书记、区长张伟走访调研“上海台资纳税贡献榜首企业”仲利国际 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com