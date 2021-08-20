酒店、网吧……重庆近3万门店可用“电子身份证”电子身份证重庆市移动

原标题：酒店、网吧……重庆近3万门店可用“电子身份证” 来源:重庆发布 出门在外忘带身份证，不少人都想拿出电子身份证代替，但实际线下电子身份证认证的覆盖范围依旧不足。 重庆公安部门在全国率先试点，打通全市 近3万门店 电子身份证核验，包括全市18862家酒店旅馆和2100多家网吧、42家移动自营厅，5100多家移动加盟和代理点。 作为“警快办“特色应用之一，电子证照功能包含电子身份证、电子驾行驶证、电子户口簿、电子居住证等5类电子证照。国内居民 上支付宝搜“警快办”或“电子身份凭证”， 领取相关证件后，即可在重庆全市范围内实现网吧登记上网、旅馆住宿登记、移动业务办理等 多项功能。 申领 电子证照，仅需 三个步骤： ①关注“警快办”支付宝小程序； ②选择电子身份证，输入姓名和身份证号码； ③上传系统后进行确认，认证成功即完成申领。 重庆移动相关负责人表示， 以前如果没有携带身份证，用户无法在移动营业厅办理移动业务，现在，只需在‘警快办’支付宝小程序中点击“ 电子身份证 ”，系统会自动生成6位数随机码，出示给工作人员完成身份校验即可。