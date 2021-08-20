【万万没想到！】男子决定去『全世界最危险国家』旅游, 结果刚到阿富汗就沦陷了⚡

近日，一名21岁英国男大生独自买了机票到阿富汗度假，没想到才刚刚下飞机，首都就遭到武装组织Taliban攻陷。 根据英国媒体《The Sun》报导，这名富有冒险精神的男子，一直有一个愿望，那就是『希望自己可以去到“世界上最危险的国家”旅游』，就是因为这样，他决定在他毕业之前做一件“大事”。 之后，他就在Google上打出了“最危险的国家”，看到搜索结果后他马上就预定了一张前往正在战乱中的阿富汗的机票。没想到，才刚抵达两天，首都就沦陷了，这也令他陷入真正的危险当中。 就当他着急寻找回国的方法的时候才发现，所有商业航班已被取消，甚至连当地英国大使馆都联系不上。他只能绝望地在王上求救，还记录自己当时危险的处境，更直言自己已经做好面对死亡的准备。 据了解，目前他住在阿富汗Kabul中一个还算安全的地方，他在接受访问时表示：“我曾以为我可能会遇到最坏的状况是食物中毒或急性盲肠炎，我完全没料到会是这样的结果。” 这名男子通过在直播平台及社交平台发布了自己的冒险之旅，吸引了不少网民的注意，网民也纷纷留言希望他可以早日平安回家。 希望大家之后出发去每个国家前，记得要查找当地的情势哦～ Like Vir…