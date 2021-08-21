酒店“录一次”住宿“无接触” ，旅悦集团XPMS全国首批直连浙江省旅馆业治安管理系统

【编者按】8月12日，旅悦集团XPMS智能管理系统与浙江省旅馆业治安管理系统正式对接上线。这是全国首个省政府在政策层面将旅馆业治安管理系统与酒店经… 8月12日，旅悦集团XPMS智能管理系统与浙江省旅馆业治安管理系统正式对接上线。这是全国首个省政府在政策层面将“旅馆业治安管理系统与酒店经营管理系统、酒店自助办理入住设备对接”的实践予以明确，酒店与公安系统的对接将不再有任何政策层面的阻力。旅悦集团XPMS智能管理系统成为全国首批直连治安管理系统的酒店系统。 旅悦集团凭借自身互联网、大数据等科技优势，以及XPMS系统的卓越能力，成为首批对接浙江省旅馆业治安管理系统的酒店经营管理系统。旅悦集团高效直连系统联通，经过严格的系统对接调试，在一周时间内迅速完成系统对接，将真正实现酒店“录一次”、住宿“无接触”的数字化便捷操作，让客户体验到更便利的服务。 直连“治安管理系统” 开创酒管数字化先河 前不久，浙江省公安厅发文表示，为认真贯彻落实省委数字化改革重大决策部署和“三服务”工作要求，通过系统联通，实现旅客住宿信息“酒店‘录一次’、住宿‘无接触’”，有效减轻旅馆经营单位住宿登记压力，决定提供浙…