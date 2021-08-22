四川恢复跨省团队旅游及“机票＋酒店”业务_中国网

四川黄龙景区。四川省文化和旅游厅供图 中新网成都8月22日电 (唐倩)根据《文化和旅游部办公厅关于积极应对新冠肺炎疫情进一步加强跨省旅游管理工作的通知》精神，经四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部同意，从8月22日起，四川省恢复旅行社(含在线旅游企业)组织接待跨省旅游团队及“机票＋酒店”业务。 据四川省文化和旅游厅相关负责人介绍，目前各旅行社及在线旅游企业不得经营赴国内中高风险地区的组团旅游和“机票＋酒店”业务，不得承接国内中高风险地区的旅游团队。同时，全省各级文旅部门要督促旅行社企业严格落实落细常态化疫情防控措施，加强风险评估和研判，及时了解和掌握旅游目的地和客源地疫情形势，及时作出相应调整。 四川红原大草原。(四川省文化和旅游厅 供图) 四川省文化和旅游厅相关负责人提示，广大游客来四川游玩，也别忘了千万做好常态化疫情防控措施，并关注目的地气象信息，合理选择旅游线路和出行地点，提前做好实名制预约购票。出行期间遵守当地疫情防控要求，进入景区、博物馆等地方和入住酒店时，配合一线工作人员做好亮码、扫码、验码、体温检测及疫情防控登记等工作。旅途中做好个人防护，保持戴口罩、勤洗手、多通风、…