内蒙古恢复跨省团队旅游及“机票+酒店”经营业务 —— 新华网内蒙古频道

记者从自治区文旅厅获悉，2021年8月19日0时起，海拉尔区奋斗镇神宝小区由中风险地区调整为低风险地区。至此，内蒙古自治区全域均为低风险地区。为更好统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动自治区旅游业健康发展，自治区文旅厅决定恢复经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。 记者从自治区文旅厅获悉，为切实保障全国各地广大游客的合法权益，开放期间自治区文旅厅将做好以下工作。 持续加强旅行社业务监管 旅行社和在线旅游企业不得组团前往高中风险地区旅游，不承接高中风险地区旅游团队，不组织高中风险地区游客外出旅游。当旅游目的地政府有关部门对旅游发出预警提示或将相关区域列为疫情中、高风险等级时，未出发的旅游团队必须立即取消或更改旅游行程；已经在当地的旅游团队，必须暂停在当地的旅游活动，配合做好相关疫情排查工作。各盟市持续加强行业监管，督促指导旅行社及在线旅游企业严格落实文化和旅游部《旅行社有序恢复经营疫情防控措施指南》要求，扎实做好疫情防控各项工作。旅行社及在线旅游企业要按照“谁组织、谁管理、谁负责”的原则，依照《内蒙古自治区旅行社接待游客疫情防控流程（第一版）》要求…