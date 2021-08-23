重启历史性的复苏 阿根廷铁路与再工业化的叙事_新浪财经_新浪网

“拉美十国”大型系列报道 之 阿根廷国家专题（下） 重启历史性的复苏 阿根廷铁路与再工业化的叙事 铁路曾经带给阿根廷城市化与工业，如果追问阿根廷铁路衰落背后更深层次原因，阿根廷历史上两次致命的“去工业化”，才是对铁路最致命性与破坏性的重击。 2019年8月7日，一列编号为9765和9767的两个内燃机车（中国大连生产），牵引100节货车编队离开萨尔塔杰昆冈萨雷斯（Joaquín V.González），开往圣达菲的廷布埃斯港口（Timbúes），总装载近4000吨谷物的列车，穿越萨尔塔省、查科省、圣地亚哥-德尔埃斯特罗省，总行程1180公里，到达廷布埃斯港。这个港口有五个大型谷物和油籽出口码头，此前却没有铁路连接。这是自2013年阿根廷实施《铁路振兴计划》以来，首次带载编队测试货运线的成效。 在没有铁路大修之前的2015年，阿根廷货运机车已平均使用超过50年，行驶平均速度为12公里/小时。 截至2021年6月，贝尔格拉诺线（Belgrano Cargas）共1700公里轨道改造工程完成了858公里。因使用了新的机车车辆，从萨尔塔到达圣达菲的时间减少了一半以上。这段1180公里的运输原来…