“悲伤”报告：这里的华人几乎买下一座城市 万维读者网

华人买买买并未因疫情而罢手，餐馆、酒吧、超市、仓库、旅馆……攻城略地，布局未来。华人在疫情时代化危机为商机的勇气和坚韧令意大利商家五味杂陈。AGI机构更是推出一份“悲伤报告”，哀叹：华人买下了一座城市！ 多年来，威尼斯人一直认为，威尼斯已越来越多的落入华人手中，变得越来越“中国化”。这种“进化”到了什么程度呢？AGI机构对2010年至2020年的商家数据进行详实的分析后得出这样的结论：华人的存在势不可挡，不容置疑。威尼斯商会注册的公司数据显示： 十年间，华人公司注册数量从2010年的528增加到2020年的 968，增幅达83%；与之相反的是，意大利人的公司从2010年的 34325家下降到2020年的29613家，几乎每年减少470家。其中，酒吧和餐馆领域，意大利人经营的从4379家减少到4090家，降幅为6%；与此同时，华人经营的数量则从301家增加到542家，增幅达80%。当地零售业也好不到哪里去，十年来，意大利人开的小店减少了23%（从8259家降至6341家），另一方面，华人商店则激增43%（从181增加到259家）。 古老的水城几乎被华人收入囊中，意大利商家五味杂陈。一家冰…