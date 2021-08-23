世界上海拔最高的高速公路通车

中国西藏网讯 8月21日，G6京藏高速公路那曲至羊八井段通车试运行，该路段227公里，设计行车时速120公里。至此，全长295公里的G6京藏高速公路那曲至拉萨段（以下简称“那拉高速公路”）全线通车，西藏的高等级公路通车总里程达1105公里。 图为那拉高速公路 那拉高速公路是首条连接西藏自治区首府拉萨和藏北草原的高速公路，通车后，拉萨市与那曲市之间的车程由过去走国道109线需要6个多小时缩短至现在的3个小时。这条公路建设于平均海拔4500米以上的地区，是世界上海拔最高的高速公路。 图为那拉高速公路 那拉高速公路起点位于那曲市那曲县城规划区西南，接国道109线，止于拉萨市堆龙德庆区乃琼镇波玛村，接已建的拉萨市西环线，全线双向四车道。其中，羊八井至拉萨段设计行车时速100公里，全长68公里，已于2020年10月1日通车。那拉高速公路的全线通车显著提升了青藏大通道的通行能力和安全保障、运输服务水平，有利于促进西藏特别是藏北地区资源开发和各民族交往交流交融，对西藏实现长治久安和高质量发展具有重大现实意义和深远历史意义。 图为那拉高速公路 据悉，那拉高速公路是《国家公路网规划（2013年-2030…