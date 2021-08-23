电竞、电影、剧本杀，“酒店+X”成酒店业暗夜里的一束微光｜新风口

记者 | 郑萃颖 编辑 | 殷幼安 郑州是国内电竞酒店数量最多的城市之一，爱电竞（I Hotel）在这里有7家门店。“郑州现在有370多家各品牌的电竞酒店，到周末还是一房难求。”爱电竞酒店创始人袁阳告诉界面新闻。 根据袁阳观察，电竞酒店的客人住店习惯与传统商务酒店、旅游酒店有很大不同。爱电竞酒店的客人从入住到退房都呆在房间里，中途很少离店，用餐点外卖，退房时间也比较晚，通常在上午11点以后。 而爱电竞酒店提供的设施与服务正符合这一群体的需要：舒适的电竞椅、高配置的电竞电脑，渴了可以起身打开旁边的双开门冰箱，左边是各式冰棍雪糕，右边一溜时新饮品，酒店24小时提供餐饮，可以点夜宵到房间。退房时间为下午2点，会员可以延后到4点。 爱电竞酒店客房。图片由受访者提供 电竞酒店客源的另一大特点，是高度本地化。爱电竞在全国开业的42家酒店中，有75%到80%的客人来自本地。“疫情推动本地化消费活跃。”袁阳告诉界面新闻。 尽管今年国内疫情有所好转，但仍有区域性反复，本地游、周边游成为出行主流，本地的消费娱乐也成为人们度过闲暇时间的主要选择。 另一方面，疫情给传统酒店业带来的打击仍在持续。以北京为例，…