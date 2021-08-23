海南恢复跨省团队旅游及“机票+酒店”业务 -新华网海南频道

原题：海南恢复跨省团队旅游及“机票+酒店”业务 实惠好玩旅游套餐等你来“嗨” 近日，海南日报记者从省旅文厅获悉，随着疫情防控形势逐步稳定，各省逐步开放周边及跨省旅游，海南开启了围绕安心游、放心游的秋季旅游宣传推广活动。海南各大酒店、景区、免税店、航空公司和OTA平台等不仅推出实惠丰富的暑期旅游套餐，还针对即将到来的中秋和国庆假日，让市民游客提前“种草”海南旅游新业态、新产品，激发游客赴琼旅游热情。 “受疫情影响，海南一度暂停跨省团队旅游和‘机票+酒店’业务，但我们一直保持线上的旅游营销推广热度，宣传海南旅游新业态、新产品和实惠旅游套餐。”省旅文厅相关负责人表示。去哪儿、美团、途牛、凯撒、马蜂窝、携程、爱彼迎等OTA平台加强与海南旅游部门的合作，借助各自的资源优势和渠道优势，多措并举助力海南旅游目的地在转为低风险地区后的旅游宣传推广。 在8月18日开启的携程“919旅行囤货划算节”上，三亚·亚特兰蒂斯酒店的相关促销产品套餐作为明星产品在活动首日精彩亮相，获得了全国目标客群的高关注度。“我们将以此次三亚亚特兰蒂斯酒店优惠大促活动为突破口，为拉动海南秋冬文旅消费快速增长奠定基础。”携程相关负…