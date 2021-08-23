醉美大连处暑秋_旅游_大连新闻网

“月华浑似十分圆，玉露金风处暑天。”8月23日5时35分，农历七月十六日卯时，月圆之夜过后，处暑如期而至。处暑，即为“出暑”,气温逐渐下降，日夜温差逐渐增大，随之而来的是秋色宜人，秋云飘逸，秋水潋滟。 夏尽有秋，身边有景 当二十四节气的指针抵达处暑，这个迎着风、迎着雨、迎着骄阳的酷暑也日渐消停。8月是大连最佳旅游季，但因疫情防控的需要，这个夏天来连度假避暑的游客明显减少。最遗憾的要数假期里的孩子，本想云游四方，行万里路，只得固足家门，遥望天边的云，遥想远方的诗。尽管不能远游，但本地游和近郊游已经成为热点。在当下，随着旅游组织日益散客化、旅游消费日益休闲化、旅游地日益本地和周边化，开放的市民生活和公共休闲空间逐渐让市民变成了游客，深度感受身边这座城市的美丽和魅力。实际上，越来越多的人们已经意识到，横跨刀背山、单骑高椅岭、天地一色茶卡盐湖、漂浮奇特的异域死海，都是令人向往的网红地，但若因种种原因而不可得，那么留下来真正探寻一下大连的历史、体验滨城的文化也是很不错的选择。只要静下心来，重新发现身边的美丽风景，诗情画意就在身边。 大连的魅力在哪儿？在这儿的人，引以为豪；来过的人，为之倾心；没…