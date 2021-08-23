盲盒、秒杀、砍价…济南融创文旅城“825会员周年嗨购节”来了！_旅游+_大众网

手机查看 下班周末去哪里玩？如果你身在济南，打开手机上的点评、攻略APP，就会在前几页看到关于济南融创文旅城的各种推荐内容：融创茂的美食、海世界的白鲸美人鱼、水世界的网红无边泳池、体育世界的蹦床攀岩卡丁车，酒店的半山院墅和180度观景阳台，还有最多的融创乐园花车巡游、过山车旋转木马……仅在小红书，相关的推荐文章就近千篇。开业不到百天，济南融创文旅城成了济南时尚消费新地标。 （游客打卡攻略） 看到这些图片怦然心动的朋友，先别急着出发。8月25日是融创文旅俱乐部上线一周年，济南融创文旅城举在小程序上举行“825会员周年嗨购节”，推出了一系列的花样玩法：开盲盒、限量秒杀、融创星期五等，看准攻略再下手，省钱欢乐全都有！到底怎么玩，小编为你详细介绍： 玩法一：拆盲盒 时间：8月19日-25日 （融创文旅俱乐部825周年庆） 活动规则： ①本活动盲盒内含项目体验票、景区门票、酒店套餐等，超值盲盒限量抢！售完即止！ ②盲盒分为SAB三级,每级盲盒有5次选择购买的机会，放弃盲盒和收下盲盒后退款均计入次数； ③选择盲盒即可购买拆盒，开启盲盒后可根据喜好收下盲盒，或放弃盲盒；放弃盲盒将自动退款，在盲盒锁…