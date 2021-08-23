北京2021年8月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年8月23日，沃尔沃卡车与江铃汽车股份有限公司（简称江铃汽车）通过线上仪式正式签署协议，收购江铃重型汽车有限公司（简称江铃重汽）及其在太原的生产基地。沃尔沃（中国）投资有限公司总裁马军女士、沃尔沃卡车中国总裁董晨睿先生、江铃汽车第一执行副总裁金文辉先生等嘉宾出席该仪式并见证此次签约。通过收购由江铃汽车100%控股的江铃重汽，沃尔沃卡车将在中国建立独资的沃尔沃卡车生产基地，更好地服务于中国这一全球最大的卡车市场。沃尔沃卡车的目标是从2022年底开始在太原为中国客户生产沃尔沃 FM、FH和FMX 系列重型卡车。



沃尔沃卡车中国总裁董晨睿先生在沃尔沃卡车签约现场



江铃汽车第一执行副总裁金文辉先生在江铃汽车签约现场

沃尔沃卡车在中国有着悠久的历史。早在1934年，第一辆沃尔沃卡车就已经抵达中国上海。2020 年，沃尔沃卡车年交付卡车总量创历史新高。今年五月，全新一代沃尔沃卡车在敦煌正式上市。在这场以“每一程致梦想”为主题的上市发布会上，沃尔沃卡车向中国客户全面展示了以驾驶员为核心的“高效、安全、舒适”的产品设计理念。随着中国基础设施建设的快速发展和物流效率的不断提升，包括沃尔沃卡车在内的高端卡车细分市场也将进入迅速扩张的新阶段。

新工厂总占地达52.3万平方米，位于山西省转型综合改革示范区，是山西省深化转型综改的主战场和战略性新兴产业集聚区。在洽谈和落地过程中，综改示范区对沃尔沃给予大力支持，为项目快速实施创造了良好条件。

现工厂包括冲压、焊接、驾驶室制造、涂装和总装等全系列工艺。工厂将采用沃尔沃卡车全球生产体系，依照沃尔沃卡车的高标准运营。产品、质量和生产过程都与沃尔沃卡车全球其它地区的工厂保持同等高标准要求。

沃尔沃卡车中央采购和技术开发部门将为太原本地的团队配备强大的供应链管理和研发能力支持。此次收购和即将开始的本地化生产还将为沃尔沃卡车中国和供应商伙伴实现本地化采购提供机会和可能性。依靠在中国日趋完善的供应链，许多零部件的本土化将成为可能。

通过在中国建立新的生产基地，沃尔沃卡车将进一步缩短从客户订单到交货的周期，提高为客户提供定制产品和服务的能力。通过不断完善的经销商网络，沃尔沃卡车中国致力于将全国性物流枢纽的服务半径缩短至1小时，区域性物流枢纽的服务半径缩短至2小时。本土化的新生产基地的建成投产无疑将进一步加强在中国的分销和服务网络建设，以更高效的服务和更适合的定制产品为客户创造更大的价值。

在新能源和低碳排放领域，沃尔沃卡车在多个市场推出了全系列纯电动卡车。同时也为客户提供替代燃料解决方案以大幅减少碳排放，并计划将在几年内推出燃料电池电动卡车。

我国“十四五”规划中关于力争实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的承诺，与沃尔沃卡车的目标和愿望高度一致。沃尔沃卡车在中国的增长将推动中国交通运输解决方案的快速发展。同时，依托中国在新技术、新能源和互联互通解决方案上的高速发展，沃尔沃卡车也将进一步为客户创造更大价值，并通过可持续交通和基础设施解决方案推动中国社会的繁荣发展。

新工厂建立后，沃尔沃卡车将一如既往地致力于为中国的交通运输业培养本地优秀人才。这些针对本地员工的培训，并不限于流程和系统方面，还包括产品知识和管理技能。沃尔沃卡车的目标是拓展团队现有能力，以期提供最佳产品和解决方案，更好满足中国市场和客户的需求。

正如沃尔沃卡车中国总裁董晨睿先生所言：“本土生产基地的建立标志着沃尔沃卡车朝着在中国打造区域价值链迈出了重要的一步。这一价值链包括采购，制造，产品研发以及销售和服务。这一战略性的举措，彰显了沃尔沃卡车对中国市场的坚定承诺，这将有助于进一步巩固市场地位，完善对客户和经销商合作伙伴的支持。”

沃尔沃卡车全球总裁 Roger Alm 强调：“沃尔沃卡车致力于塑造可持续货物运输的未来。在过去几年中，我们见证了中国物流市场的快速发展以及对高端卡车和服务需求的不断增长。选择当下这个时机在中国建厂，将有助于沃尔沃卡车走近客户，进一步在中国扩大品牌影响力。”

山西省王一新副省长对项目签约表示热烈祝贺。他强调：“沃尔沃卡车选择山西建设其国内首个生产基地的决定，体现了沃尔沃卡车对中国市场的承诺和信心，同时也是山西招商引资工作的重要节点。山西省政府将不断优化营商环境，全力支持项目建设，争取早日实现投产达效。”

沃尔沃卡车和江铃汽车此次交易有待相关监管机构的审批。双方将启动相应的审批流程。

沃尔沃卡车将在中国生产重型卡车 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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