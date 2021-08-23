药明生物2021年中期业绩再创新高 收益同比增长126.7% 至人民币44.1亿元

收益同比增长 126.7 % 至人民币 44.1 亿元

毛利同比增长 191.7% 至人民币 23.0 亿元

本公司拥有人应占经调整纯利同比上升 163.0% 至人民币 17.7 亿元

毛利率 52.1% 纯利率 42.7% 双创新高

每股摊薄盈利同比增长 133.3% 至人民币 0.42 元

“ 跟随分子 ” 和 “ 赢得分子 ” 双战略持续发力 全球市场份额继续扩大

综合项目数新增 79 个至 408 个

商业化元年完美开局 商业化项目增至 4 个 临床 III 期项目增至 32 个

商业化生产收益增长至人民币 8.9 亿元

临床后期和商业化生产收益同比增长 366%

三年内未完成订单同比增长 143% 至 22.5 亿美元

三项并购成功整合 开始贡献收入

通过 9 次全球药品监管机构检查 彰显世界一流质量体系

疫苗业务欣欣向荣 签订 9 个疫苗合同 包括 3 个新冠疫苗项目

药明合联扬帆启航 专注赋能生物偶联药物创新发展

每年可支持 120 个综合项目 持续提升研发服务能力赋能全球合作伙伴

全球生产产能如期稳步扩充 助力持续高速增长

香港2021年8月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 为客户提供发现、开发及生产生物制剂端到端解决方案的全球领先开放式的生物制剂技术平台公司 — 药明生物技术有限公司（“药明生物”或「公司」，连同其附属公司统称为“集团”，股份代号：2269.HK），今日欣然宣布其截至2021年6月30日止六个月之未经审核中期业绩。

2021年上半年财务亮点

收益： 收益同比增长126.7%至人民币44.1亿元。得益于药明生物“跟随分子”和“赢得分子”双战略持续发力、全球领先的一体化技术赋能平台、以客户为中心的流程和系统、优秀的项目执行力和过往记录、行业最佳的项目交付时间、充分满足客户需求的灵活性、经验丰富的管理团队和 专业、专注的 人才团队，药明生物持续赢得全球市场份额。

收益同比增长126.7%至人民币44.1亿元。得益于药明生物“跟随分子”和“赢得分子”双战略持续发力、全球领先的一体化技术赋能平台、以客户为中心的流程和系统、优秀的项目执行力和过往记录、行业最佳的项目交付时间、充分满足客户需求的灵活性、经验丰富的管理团队和 人才团队，药明生物持续赢得全球市场份额。 毛利和毛利率： 毛利同比增长191.7%至人民币23亿元，毛利率提升1160个基点至52.1%。毛利和毛利率增长主要由于（i）综合项目及进展至后期研发阶段项目数均大幅增加，进而带来业务显著增长；（ii） 在新增人力资源较少的情况下出色地完成了更多项目 ；（iii）充分利用现有生产设施服务新冠项目及其他后期阶段项目；及（iv）持续开展相关项目，提升运营效率。

毛利同比增长191.7%至人民币23亿元，毛利率提升1160个基点至52.1%。毛利和毛利率增长主要由于（i）综合项目及进展至后期研发阶段项目数均大幅增加，进而带来业务显著增长；（ii） ；（iii）充分利用现有生产设施服务新冠项目及其他后期阶段项目；及（iv）持续开展相关项目，提升运营效率。 本公司拥有人应占纯利： 本公司拥有人应占纯利同比增加150.3%至18.4亿人民币，本公司拥有人应占纯利率同比增加390基点至41.8%。

本公司拥有人应占纯利同比增加150.3%至18.4亿人民币，本公司拥有人应占纯利率同比增加390基点至41.8%。 本公司拥有人应占经调整纯利： 本公司拥有人应占经调整纯利同比增加163.0%至17.7亿人民币。本公司拥有人应占经调整纯利率同比增加550基点至40.1%。

本公司拥有人应占经调整纯利同比增加163.0%至17.7亿人民币。本公司拥有人应占经调整纯利率同比增加550基点至40.1%。 每股摊薄盈利同比增长133.3%至人民币0.42元，经调整每股摊薄盈利同比增长150.0%至人民币0.40元。

2021年上半年业务亮点

药明生物成功执行“跟随分子”和“赢得分子”双战略，再创佳绩，增量市场及存量市场的份额皆大幅提升。

综合项目数增至408个，再创历史新高。上半年新增79个综合项目，其中包括超过70个非新冠项目。临床后期（III期）项目增至32个，为未来商业化生产业务收益的快速增长奠定坚实基础。同时，公司进一步提升服务能力，每年可赋能120个项目提交新药临床试验申请（IND），以满足全球日益增长的研发服务需求。

未完成订单量总额同比增长31.7%至124.7亿美元，三年内未完成订单总额同比增长143%至22.5亿美元，为可持续高增长带来强劲动力；未完成潜在里程碑订单总额同比增长41.9%至52.4亿美元，再次印证了药明生物多个领先的一体化技术平台获得广泛应用，赋能全球客户高效研发新一代生物药。

2021年是药明生物商业化生产元年。截至2021年6月30日，共有4个项目进入商业化生产阶段，32个项目进入临床III期。临床后期和商业化生产收益同比增长366%，其中商业化生产收益达到8.9亿元人民币。预计下半年及后续将有更多项目进入商业化生产阶段。

2021年前7个月，药明生物已累计完成9次来自美国食品药品监督管理局（FDA）、欧洲药品管理局（EMA）、中国国家药品监督管理局（NMPA）等多个全球药品监管机构的检查，再次彰显药明生物世界一流的质量标准体系，为未来赢得更多全球合作伙伴奠定坚实基础，引领行业标准。

药明海德疫苗业务在2021年上半年取得显著进展。截至2021年6月30日，药明海德已签订9个疫苗合同，其中包括3个新冠疫苗项目。凭借强大的生产能力，药明海德以最快的速度供应了超过1亿剂新冠疫苗，助力全球抗击疫情，预计2021年下半年还将继续供应超过1亿剂新冠疫苗。

药明生物成功赋能Vir/GSK的新冠中和抗体在14个月内获得美国食品药品监督管理局（FDA）紧急使用授权（EUA），刷新业界从DNA到EUA的记录，再次公司彰显优异的技术平台、一流的质量体系和业界领先的执行力。

药明生物持续助力全球合作伙伴抗击新冠疫情，新增8个新冠中和抗体项目。药明生物平台上的新冠中和抗体项目包括3个临床Ⅲ期项目和10余个临床Ⅰ/Ⅱ期项目。新冠项目预计将在2022年继续产生较高收益。

面对激增的mRNA疫苗市场需求，药明生物在中国杭州建立了mRNA一体化技术平台，赋能mRNA疫苗开发和生产。目前公司也正在与多家mRNA疫苗公司洽谈合作。

药明生物与药明康德（股份代码：603259.SH / 2359.HK）子公司合全药业强强联合，成立合资公司药明合联（WuXi XDC）。依托两家公司的专业优势，药明合联将为全球客户提供领先的一体化生物偶联药物CDMO服务。截至2021年6月30日，药明合联平台上已承载48个项目，全球合作伙伴超过100个，快速抢占了市场先机。

2021年上半年，药明生物已完成三笔收购并顺利推进相关生产基地整合工作，包括拜耳位于德国伍珀塔尔的原液生产基地，辉瑞中国位于杭州的原液和制剂生产基地以及中国生物药合同研发生产企业（CDMO）苏桥生物，进一步巩固全球生产布局。其中，位于中国的生产基地均已投入运营并开始产生收益。

无惧新冠疫情持续影响，药明生物在欧洲的产能扩充计划依然如期推进。位于德国勒沃库森的生物制剂厂（DP7）商业化生产已获得德国卫生监管机构认证；位于爱尔兰的生物药和疫苗生产基地预计分别于2022年和2023年投入运营，将进一步提升药明生物在欧洲的市场份额。

药明生物持续深耕创新技术。上半年推出全新的多特异性/多功能抗体技术平台SDArBodY 。该平台具有高亲和力、优异的成药性、低免疫原性和灵活性等特点，将满足全球客户构建多特异性/多功能抗体的多样化需求。

。该平台具有高亲和力、优异的成药性、低免疫原性和灵活性等特点，将满足全球客户构建多特异性/多功能抗体的多样化需求。 截止2021年6月30日，药明生物员工总数已增加至7686人，552名员工拥有博士学历。值得一提的是，位于美国和欧洲的员工人数已超过500人，生物药研发团队已扩大至2803人规模，公司核心员工保留率超过96%。

药明生物致力于加强环境保护，提升公司治理水平，回馈社会。公司成立了由首席执行官直接领导的环境、社会和治理（ESG）委员会，并凭借在ESG领域的优异表现荣获了《机构投资者》杂志（Institutional Investor）颁发的“最佳ESG奖”，以及SocietyNext Foundation颁发的“InnoESG Prize”奖。

2021年上半年药明生物业务持续高速增长，市场份额不断提升。综合项目数、未完成订单及财务表现均创历史新高。

部分运营亮点概述

“跟随分子”和“赢得分子”双战略驱动市场份额持续扩大

公司持续提升全球市场竞争力，报告期内新增79个项目，其中包括18个通过收购苏桥生物带来的项目。 “跟随分子”和“赢得分子”双战略进一步推动管线项目数量增长，创历史新高，成功印证药明生物一体化技术赋能平台的强大实力。综合项目数跃升至408个，包含单克隆抗体（mAb）、双特异抗体、多特异性抗体、抗体偶联药物（ADC）、疫苗以及其他新型分子。其中，全球新（First-in-Class）项目数高达152个。

2021年上半年，公司凭借领先的技术平台、优异的项目交付时间、卓越的执行力和世界一流的质量体系，赢得了12个从外部转入的综合项目，其中包括5个临床II期和4个临床III期项目。“赢得分子”战略快速推进将助力后期及商业化生产阶段的收入增长。

后期项目和CMO业务厚积薄发

2021年是药明生物商业化生产业务的元年：上半年，CMO项目已增至4个，预计下半年及以后将见证更多项目陆续进入商业化生产阶段。GSK/Tesaro的PD-1抗体在2021年上半年已获FDA和EMA批准，这也是药明生物成功赋能的首个IND到生物制品上市申请（BLA）的项目，有力地证明了药明生物的商业模式与一体化技术赋能平台。报告期内，临床后期和商业化生产收益同比增长366%，其中商业化生产收益增至人民币8.9亿元，临床III期项目高达32个，预计未来将有更多项目进入商业化生产，助力收益持续增长。

疫苗业务高速发展 乘势而上

药明海德在2021年上半年继续发力疫苗业务，目前已签订3个新冠疫苗合同和6个非新冠疫苗合同，预计将在今年持续贡献收益。此外，药明生物在中国杭州建立了mRNA一体化技术平台，为客户提供mRNA疫苗从开发到生产的一体化服务，目前正与多家mRNA疫苗公司洽谈合同。疫苗业务欣欣向荣，再次彰显了公司助力全球抗击新冠及其他疾病的承诺。

成立药明合联 打造下一个持续高速发展引擎

2021年上半年，药明生物与合全药业强强联手，充分利用两家公司在小分子和生物药发现、开发及生产的能力和规模优势，成立合资公司药明合联。药明合联是全球屈指可数的能够提供生物偶联药物发现、开发到生产端到端服务的公司。得益于领先技术和卓越服务，药明合联平台上已承载48个项目，全球合作伙伴超过100个，快速抢占了市场先机。

并购和自建相得益彰 全球产能布局加速

2021年上半年，药明生物完成了对德国拜耳伍伯塔尔生产基地、辉瑞中国杭州生产基地及苏桥生物的三笔收购，快速提升产能以满足激增的客户订单需求。目前公司全球产能建设根据管线临床后期项目进度稳步推进，预计到今年年底全球产能将达到15万升，2024年后将进一步升至43万升。

世界一流质量体系支撑未来CMO业务增长

截至2021年7月31日，药明生物已累计完成超过15次来自美国食品药品监督管理局（FDA）、欧洲药品管理局（EMA）、巴西国家卫生监督局（ANVISA）、中国国家药品监督管理局（NMPA）和新加坡卫生科学局（HSA）的检查，质量体系获得全球多个监管机构认证。面对新冠疫情的不利影响，药明生物化危为机，拥抱变化，利用自主研发的创新数字化工具协助监管机构开展了多种形式的GMP检查：2021年上半年成功完成了多次EMA远程检查以及FDA现场检查和远程检查。

截至目前，公司旗下7个生产厂获得GMP认证。位于德国勒沃库森的生物制剂厂（DP7）近期获得德国卫生监管机构（HA）认证，这也是药明生物首个海外GMP认证的生产厂，进一步彰显了公司世界一流的质量体系。DP7从厂房验证到获得生产认证仅历时12个月，成为“药明生物速度”和“药明生物质量” 应用于全球的最佳案例之一。

打造顶尖人才队伍 支持业务高速增长

药明生物始终高度重视人才团队建设。截至2021年6月30日，公司员工总数增加至7686人，其中美国和欧洲员工超过500人，生物药研发团队扩大至2803人。到年底，公司全员人数预计将增加至9600人。2021年上半年，公司通过具有竞争力的薪酬和股权激励政策吸引和保留人才，并扩大了股权激励计划覆盖范围，让更多员工共享公司发展红利，为公司引领行业未来发展储备了充足的关键人才。

布局下一代技术平台 引领行业发展

药明生物继续拓宽一体化技术平台，赋能更多全球合作伙伴拥抱新一代研发浪潮。今年上半年，双抗、ADC、融合蛋白和疫苗等新兴业务高速增长。公司新建mRNA疫苗一体化技术平台和SDArBodY 多抗技术平台，不断拓展新技术和新能力，巩固行业领先地位。此外，药明生物团队还在国际权威期刊上发表了多篇具有影响力的学术论文，深入介绍WuXia 、WuXiUP 和WuXiBody®生物技术平台的最新进展，以创新领跑行业发展。

加强环境保护 践行社会责任 提升企业治理 打造全球标杆

药明生物致力于贯彻ESG理念，加强环境保护，提升公司治理水平，回馈社会。公司持续在全球产能布局中推广并应用先进的一次性生产技术。一次性生产技术大大降低了对环境的污染以及水资源的消耗。此外，公司正积极研究制定中长期碳中和实施方案，以系统性地减少碳排放，倡导绿色环保可持续发展。此外，药明生物还积极践行企业社会责任。面对近期中国河南的暴雨灾情，药明生物迅速响应，同步拨付专项善款并匹配员工捐款，总计捐赠1000万人民币支援灾区救援和灾后重建等工作。药明生物凭借优秀的ESG表现和与资本市场高效透明的沟通，在2021年上半年先后荣获《机构投资者》“最佳ESG奖”和SocietyNext Foundation的“InnoESG Prize”奖。

管理层评论

药明生物首席执行官陈智胜博士表示：“2021年上半年，药明生物凭借‘跟随分子’和‘赢得分子’双战略，再创佳绩。综合项目新增79个至408个，各项业务持续增长，ADC、疫苗、融合蛋白、双抗和多抗等新兴业务也增长显著。上半年毛利率和纯利率创历史新高，分别达到52.1%和42.7%，彰显公司运营和管理效率不断提升。得益于一次性生产技术，我们在降低生产成本、保护环境和提升投资回报方面一直领跑行业发展。”

“我们非常高兴公司成功赋能的首个从IND到BLA项目 — GSK/Tesaro的PD-1获得FDA和EMA批准上市，这也完美印证了药明生物‘跟随分子’和‘赢得分子’双战略。目前，我们管线中已有32个临床III期项目和4个CMO项目，为未来持续高速增长奠定了坚实基础。同时，我们也进一步扩大了服务能力和规模，每年可以赋能的IND项目数增长至120个，并通过全球并购和自建加快产能扩充，满足日益增长的市场需求。”

陈博士指出：“过去十年，我们成功开创了三个差异化的发展方向，引领全球生物制药CDMO发展：首先是独特的‘跟随分子’商业模式和完整的从发现、开发到生产的端到端服务能力；其次，强调CDMO 里的D（开发）并建立了卓越的生物技术平台；最后，应用一次性生产技术弯道超车，促进可持续发展。展望未来十年，我们将继续不忘初心，坚持加强能力和规模建设，加速和变革生物药的发现、开发和生产进程，赋能全球合作伙伴，造福广大病患。”

药明生物董事长李革博士总结道：“药明生物在2021年上半年取得了非常亮丽的成绩，我们将继续锐意变革、精益求精，创新赋能，挑战极限。在过去多年的发展中，药明生物通过稳定而卓越的业绩增长为股东及利益相关方创造了价值，并因此赢得了良好声誉。未来，我们会继续坚定不移地赋能全球合作伙伴，为患者谋福祉，早日实现 ‘让天下没有难做的药，难治的病’的伟大愿景。”

2021中期业绩

2021年上半年，集团收益同比增长126.7%至人民币44.1亿元。主要增长动力来自：(i)集团加速承接新冠及非新冠项目并迅速执行，赋能全球客户，获得相应收益；(ii)凭借全球领先的一体化技术平台、以客户为中心的流程和系统、优秀的项目执行力和过往记录、行业最佳的项目交付时间、充分满足客户需求的灵活性、经验丰富的管理团队和专业、专注的人才团队，集团不断赢得新综合项目，市场份额和收益显著提升；(iii)成功执行“赢得分子”策略，从而在研发管线中引入更多后期项目并提高近期收益；及(iv)去年同期由于新冠疫情在中国的爆发，比较的基础较低。

毛利在2021年上半年增加191.7%至人民币23亿元，毛利率为52.1%。毛利增长主要归因于：（i）综合项目及进展至后期研发阶段项目数均大幅增加，进而带来业务显著增长；（ii）在新增人力资源较少的情况下出色地完成了更多项目；（iii）充分利用现有生产设施服务新冠项目及其他后期阶段项目；及（iv）持续开展相关项目，提升运营效率。

本公司拥有人应占纯利在2021年上半年同比增长150.3%至约人民币18.4亿元。归属于本公司股东的应占溢利率同比增长390个基点至41.8%。归属于本公司股东的应占溢利大幅增主要归因于：(i)如上所述的毛利增长；(ii)成本节约和效率提升项目的成功实施。

本公司拥有人应占经调整纯利在2021年上半年同比增长163.0%至人民币17.7亿元，经调整归属于本公司股东的应占溢利率同比增长550个基点至40.1%。增长原因同上。

每股基本和摊薄盈利分别为人民币0.44元和0.42元，同比分别增长131.6%和133.3%。

经调整每股摊薄盈利同比增长150.0%至人民币0.40元。

主要财务比率

(截至六月三十日止首六个月)

主要财务比率 2021上半年 2020上半年 变动 收益(人民币百万元) 4,406.8 1,944.1 126.7% 毛利(人民币百万元) 2,296.8 787.3 191.7% 毛利率(%) 52.1% 40.5% 纯利(人民币百万元) 1,882.8 730.7 157.7% 纯利率(%) 42.7% 37.6% 本公司拥有人应占纯利(人民币百万

元) 1,842.1 736.1 150.3% 本公司拥有人应占纯利率(%) 41.8% 37.9% 经调整纯利(人民币百万元) 1,812.1 667.0 171.7% 经调整纯利率(%) 41.1% 34.3% 本公司拥有人应占经调整纯利(人民

币百万元) 1,768.7 672.4 163.0% 本公司拥有人应占经调整纯利率(%) 40.1% 34.6% EBITDA (人民币百万元) 2,387.1 941.4 153.6% EBITDA率(%) 54.2% 48.4% 经调整EBITDA (人民币百万元) 2,316.4 877.7 163.9% 经调整EBITDA率(%) 52.6% 45.1% 经调整摊薄每股盈利（人民币） 0.40 0.16 150.0%

注: 每股基本及摊薄盈利于计及股份拆细的影响后进行呈列。比较数字亦已假设股份拆细于上一年中期业绩生效而重列。

~ 完 ~

关于药明生物

药明生物（股票代码：2269.HK）作为一家香港上市公司，是全球领先的开放式、一体化生物制药能力和技术赋能平台。公司为全球生物制药公司和生物技术公司提供全方位的端到端研发服务，帮助任何人、任何公司发现、开发及生产生物药，实现从概念到商业化生产的全过程，加速全球生物药研发进程，降低研发成本，造福病患。

截至2021年6月30日，在药明生物平台上研发的综合项目达408个，包括212个处于临床前研究阶段，160个在临床早期（I/II期）阶段，32个在后期临床（III期）以及4个在商业化生产阶段。预计到2024年后，公司在中国、爱尔兰、美国、德国和新加坡规划的生物制药生产基地合计产能将超过43万升，这将有力确保公司通过健全强大的全球供应链网络为客户提供符合全球质量标准的生物药。

药明生物将环境、社会和治理（ESG）视为业务发展和企业精神的重要组成部分，并致力于成为全球生物制药领域ESG领导者。公司应用更绿色环保的新一代生物制药技术和能源持续为全球合作伙伴赋能，并成立了由首席执行官领导的ESG委员会，在提升运营效率的同时践行可持续性发展承诺。如需更多信息，请浏览：www.wuxibiologics.com。

前瞻性陈述

本新闻稿载有若干前瞻性陈述，该等前瞻性陈述并非历史事实，乃基于本集团的信念、管理层所作出的假设及现时所掌握的资料而对未来事件作出的预测。尽管本集团相信所作的预测合理，但基于未来事件固有的不确定性，前瞻性陈述最终或会变得不正确。前瞻性陈述受以下相关风险影响，其中包括本集团所提供的服务的有效竞争能力、能够符合扩展服务的时间表、保障客户知识产权的能力。本新闻稿所载的前瞻性陈述中仅以截至有关陈述作出当日为准，除法律有所规定外，本集团概不承担义务对该等前瞻性陈述更新。因此，阁下应注意，依赖任何前瞻性陈述涉及已知及未知的风险。本新闻稿载有的所有前瞻性陈述需参照本部分所列的提示声明。

非国际财务报告准则指标

为补充本集团按照国际财务报告准则展示的简明综合财务报表，本集团提供作为额外财务指标的经调整纯利、经调整纯利率、经调整税息折旧及摊销前利润、经调整税息折旧及摊销前利润率及经调整每股基本及摊薄盈利，惟该等数据并非国际财务报告准则所要求，也不是该准则所呈列。

本公司认为经调整的财务指标有利于理解及评估本公司的基础业绩表现及经营趋势，并且通过参考该等经调整的财务指标，及借着消除本集团认为对本集团核心业务表现并无指标作用的若干异常、非经常性、非现金及/或非经营性项目的影响，有助于管理层及投资者评价本集团财务表现。本集团管理层认为该等非国际财务报告准则的财务指标标于本集团经营所在行业被广泛接受和应用。然而，该等未按照国际财务报告准则所呈列的财务指标，不应被独立地使用或者被视为替代根据国际财务报告准则所编制及呈列的财务信息。本公司股东及有意投资者不应独立看待以上经调整业绩，或将其视为替代按照国际财务报告准则所准备的业绩结果。且该等非国际财务报告准则的财务报告指标不可与其他公司所呈列类似标题者作比较。

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