波士顿2021年8月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 司法部高田安全气囊个人赔偿基金特别管理员、高田破产案中设立的侵权赔偿信托基金受托人Eric D. Green教授发布以下声明。

高田安全气囊缺陷索 赔

Eric D. Green教授作为特别管理人和受托人，于2018年5月宣布了一项赔偿方案，旨在为因高田相稳定硝酸铵安全气囊气体发生器破裂或过度展开（“Takata安全气囊气体发生器缺陷”）而遭受或可能遭受人身伤害或不当致死的个人提供赔偿。 根据该方案，索赔人可以向司法部1.25亿美元的个人赔偿基金 (“IRF”) 和/或大约1.4亿美元的高田安全气囊侵权赔偿信托基金 (“TATCTF”) 寻求赔偿。索赔程序正在进行中，符合条件的索赔人仍有时间采取行动。

因高田安全气囊气体发生器缺陷而遭受伤害或过失死亡的个人可以提出三种类型的索赔：(i) 针对高田的“IRF 索赔”，要求由IRF给予赔偿，该人身伤害和不当致死赔偿基金由特别管理人监督，根据美国密歇根州东区地方法院就司法部针对高田（U.S. v. Takata Corporation）的刑事案件而签署的赔偿令设立（案件编号：16-cr-20810（密歇根州东区））。(ii) 针对高田的“信托索赔”，要求由TATCTF给予赔偿，该人身伤害和不当致死信托基金由受托人监督，并根据高田在特拉华州破产法院的第11章重组计划设立，以及(iii)针对相关的原始设备制造商（“POEM”，目前唯一的POEM是本田/讴歌）的“POEM索赔”，要求由POEM给予赔偿，必须通过受托人监督的TATCTF解决。

这三类索赔分别有不同的申领要求；但是，每种索赔类型仅涵盖因高田安全气囊气体发生器缺陷导致的人身伤害和不当致死。与安全气囊其他组件造成的人身伤害或不当致死相关的索赔——例如，安全气囊未能展开、安全气囊自发展开、与气体发生器无关的碰撞伤害或与人身伤害或死亡无关的经济损失——不在上述三类索赔的范围内。

个人可以在IRF网站（www.takataspecialmaster.com）或TATCTF网站（www.TakataAirbagInjuryTrust.com）下载索赔表，其中包括有关如何提出索赔的详细说明。

监督索赔流程和资源，以获取更多信息

Green教授被地方法院任命为监督IRF索赔案的特别管理人，并被破产法院任命为监督信托索赔和POEM索赔的受托人。

有关申领要求、提交截止日期和如何提出索赔的更多信息，请访问 www.takataspecialmaster.com、 www.TakataAirbagInjuryTrust.com，或发送电子邮件至[email protected]，也可致电免费电话：(888) 215-9544。

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高田气囊故障所致伤害仍可获得赔偿。 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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