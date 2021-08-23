香港2021年8月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 优克联集团（“优克联”，纳斯达克股票代码：UCL）创建了全球领先的移动数据流量共享市场。优克联与哥伦比亚的体育及户外用品商Zaffari Sports S.A.S.（简称“Zaffari ”）签署了一项新的合作协议，将优克联的移动宽带产品和服务带入和拓展南美洲市场。



根据协议，Zaffari将向该地区的用户转售优克联的移动宽带产品和服务，包括便携式Wi-Fi热点、智能手机设备，以及国际和本地移动数据服务。这些产品和服务在优克联PaaS（平台即服务）和SaaS（软件即服务）平台支持下，网络连接服务助力用户冒险运动、野营、跑步等户外运动。



优克联的最新合作协议是该公司当前全球扩张战略的一部分，该公司正在努力将其移动宽带产品和服务带给世界更多的用户、企业及合作伙伴。优克联通过在多个地区建立新的合作关系，扩大其PaaS和SaaS生态圈，包括亚太、欧洲和北美市场等。



今年早期，优克联与澳大利亚的ANZ CLOUDLINK、菲律宾的Shore Access以及印尼的HKM等公司达成了合作协议。在欧洲，该公司还与英国的新合作伙伴一起合作，并投资于法国的iQsim。同时，优克联也扩大了美国和加拿大的业务。



所有这些新的合作伙伴关系的达成，是优克联的云卡技术和创新HyperConn 超级连接解决方案支持。利用不同服务提供商提供的移动数据服务，云卡技术使用户能够不受地理位置和运营商漫游协议等限制，随时保持网络连接。优克联能够根据用户的位置，分析相关数据和网络覆盖状况，即时利用更好、更合适的资源，随时随地为客户提供稳定、安全的高质量网络连接服务。



优克联在现有产品的基础上，通过其全新HyperConn 超级连接解决方案，进一步提升了移动数据连接服务。超级连接解决方案和相关产品6月30日在巴塞罗那世界移动通信大会（MWC）期间推出。它将能够根据用户的当前位置、互联网使用情况以及所有可用宽带网络的性能，实现更好、更高效的网络覆盖。这种动态的无缝切换也将保证网络不会出现中断。另外，优克联的轻资产模式也使该公司得以通过其广泛的全球合作伙伴生态圈，在世界各地迅速拓展产品和服务。



优克联凭借移动宽带产品和服务，以及PaaS和SaaS生态圈，为用户及合作伙伴提供可靠高速移动网络连接服务，并且价格实惠。未来，公司打算继续投资研发，为更多用户提升网络连接服务。

关于优克联集团

优克联是一家移动通信创新技术公司，致力于创建全球领先的移动数据流量共享市场，是电信业共享经济商业模式的先驱者。公司的产品和服务为移动数据用户、手机和智能硬件公司、移动虚拟网络运营商（MVNOs）和移动网络运营商（MNOs）力求提供最佳的全球移动数据连接服务。凭借其自主研发创新的云卡技术解决方案，该公司通过允许用户获取网络运营商在其平台上共享的移动数据流量服务，重新定义了移动数据连接体验，同时提供了可靠的、高速的网络连接服务和具有竞争力的价格。

Carina Cheung

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优克联携手Zaffari为南美洲带来更好数据连接服务 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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