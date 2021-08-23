– Locus自动化供应链平台与PostTag创新的地址查询系统相结合，为从事最后一英里交付的品牌打造动态的端到端技术解决方案。

印度班加罗尔和伦敦2021年8月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Locus是面向未来的进行供应链决策自动化的平台，PostTag是前沿的地址查询和验证服务，两家已经合作为交付打造端到端的技术解决方案。

Locus市场领先的自动化供应链管理平台和PostTag创新的地址查询技术，这两者的结合是为了颠覆亚太地区市场，因为那里有许多品牌还苦苦挣扎于传统系统，这些系统没有再得到优化以满足超快的最后一英里交付的动态客户需求。

Locus是一个利用机器学习和专有算法实现复杂供应链决策自动化的全球技术平台。Locus成立于2015年，最近在由新加坡主权财富基金GIC领投的C轮融资中筹集了5000万美元。

PostTag和Locus共同专注于颠覆市场和挑战传统玩家。Locus和PostTag将共同为亚太地区市场推出一个更高效的交付平台。

Locus和PouTag的合作将为客户提供端到端定制的物流优化解决方案，以利用高效的仓储和路线规划、车队管理、最后一公里可见性等方式，将供应链流程——从客户在网站上下单那一刻起直到交付执行——自动化。

PostTag董事长兼创始人Keith Lewin表示：“我们的客户一直在告诉我们，他们受够了目前的软件解决方案。作为一家不受传统技术约束的具有现代化活力的公司，我们预计我们的合作将对亚太地区市场产生重大的颠覆性影响。我们很高兴能将我们的合作推向市场。我们与Locus合作甚至可以为我们的客户提供更多价值，因为Locus致力于满足客户不断增长的对及时和准确交付的期望。”

此次合作不仅可确保更高效的供应链，而且还可确保驾驶员一次直达地址，不会浪费宝贵的时间和燃油。最后一英里交付是供应链中的一个关键阶段，占交付成本的50%，是确保客户满意度的核心。

与别的系统不同的是，别的系统要么“接近该位置”，要么要求客户生成并记住几个随机词“拉”驾驶员到他们的地址，而PostTag则“推”驾驶员到准确的地址。这样做无需采取任何进一步的步骤就能让驾驶员找对门。

PostTag目的地数据引擎可为每个地址搜索返回精确的详细信息。它跨多个数据库检查、验证和核实地址，告知驾驶员家庭或企业的确切位置。

Locus联合创始人兼首席执行官Nishith Rastogi表示：“PostTag让我们印象深刻的不仅是它们的技术质量，还有它们解决问题的意愿：把妨碍公司向客户及时、高效交货的问题解决掉。许多公司仍然依赖于传统的解决方案，而这些解决方案对当今现实世界供应链和物流运营的处理并无准备。Locus和PostTag的合作就为改变这一局面，我们对在亚太地区看到的增长机会感到激动。”

Locus利用机器学习和专有算法实现复杂供应链决策的自动化。其智能供应链解决方案可提供端到端可见性，并使企业能够通过控制成本、简化客户体验和降低环境影响来提高运营效率。

Locus的可扩展解决方案包括路线优化、实时跟踪和分析、销售节奏优化、地区规划、车辆分配和网络设计。

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Locus与PostTag合作颠覆全球物流 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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