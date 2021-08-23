北京2021年8月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今日，泛生子（纳斯达克代码：GTH）与亿康基因公司宣布建立战略合作伙伴关系。双方将深度整合各自优势资源，基于泛生子开发的基因测序仪GENETRON S5（国械注准20193220820，以下简称“GENETRON S5”），围绕生殖医学基因检测领域在试剂研发、临床转化、市场开拓等方面开展全方位合作。这意味着，泛生子GENETRON S5 平台继广泛应用于肿瘤、病原微生物检测等领域之外，又进一步拓展在生育健康领域的应用场景，初步实现精准医疗业务多方位布局。

亿康基因是生殖医学检测行业的领军企业。自2012年成立至今，亿康基因坚持以技术创新为驱动，专注于开发及应用单细胞全基因组及转录组扩增测序等技术，提供高效、简便、精准的“孕前、产前、胚胎植入前、子宫内膜环境的生育健康全周期产品解决方案”，为下游生殖医疗机构赋能。目前，亿康基因服务中国大陆近400家生殖医学中心，累计帮助数十万家庭解决不孕不育，实现优生优育。

GENETRON S5是可用于临床的全新一代半导体技术桌面型高通量二代测序（NGS）平台，具有检测快速、通量灵活、起始样本量低、应用范围广等优势。在肿瘤基因检测领域，泛生子利用该技术平台已成功开发出覆盖多个癌种、适配不同样品类型的配套试剂盒，开发了分子诊断实验室一体化解决方案，并与多家权威机构开展临床试验和科研合作，稳定实现了医院独立的NGS临床检测。

泛生子联合创始人兼首席执行官王思振先生表示：“GENETRON S5的高灵活度与高开放性等特点，为其深度参与生殖健康领域临床应用、试剂研发等奠定了基础，我们一直致力于以开放的平台，为临床客户提供多领域、多元解决方案。非常高兴与亿康基因成为战略合作伙伴，希望双方能够充分发挥各自所长，共同为患者带来高效能、个性化的精准医疗综合解决方案，提高基因创新科技可及性。”

亿康基因联合创始人兼董事长陆思嘉先生表示：“泛生子专注于精准医疗与基因组学研究，拥有优质的技术创新平台及高效的成果转化能力。希望双方在深度协同下的‘平台+试剂’组合式创新，能够助力国内辅助生殖医学发展，为实现人才强国、增强社会活力贡献力量。”

关于泛生子

泛生子（纳斯达克代码：GTH）是全球前沿的癌症精准医疗公司，专注于癌症基因组学研究和应用，并致力依托先进的分子生物学及大数据分析能力改变癌症诊疗方式。泛生子已打造了全面的产品及服务管线，覆盖从癌症早筛到诊断及治疗建议，再到监测及预后管理的癌症全周期，并与产业链上下游合作伙伴积极拓展分子检测技术的更多创新应用方向和场景。更多公司信息请访问：https://www.genetronhealth.com。

关于亿康基因

亿康基因是生殖医学检测行业的领军企业。自2012年成立至今，亿康基因坚持以技术创新为驱动，专注于开发及应用单细胞全基因组及转录组扩增测序等技术，提供高效、简便、精准的“孕前、产前、胚胎植入前、子宫内膜环境的生育健康全周期产品解决方案”，全面为下游生殖医疗机构赋能。目前，亿康基因服务中国大陆近400家生殖医学中心，累计帮助数十万家庭解决不孕不育，实现优生优育。

安全港声明

本新闻稿包含泛生子对未来的预期、计划和前瞻性陈述，具有相应风险及不确定性，可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的预期不符。此类陈述是根据1995年美国私有证券诉讼改革法案的“安全港”条款作出的。前瞻性陈述涉及固有风险、不确定性，以及许多可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中所描述的内容产生重大差异的因素。其它包含有“预期”、“相信”、“期待”、“计划”等措辞和类似表达也属于前瞻性描述。更多有关这些内容及其他风险、不确定性因素的信息，已包含在公司向美国证券交易委员会提交的备案文件中。本新闻稿中提供的所有信息不应被视为本公告发布之日后任何时点的观点。泛生子预计未来的事件和进展会导致公司的设想和假设发生变化，但无论是否出现了新的信息、未来事件或其它情况，除适用法律要求外，公司不承担更新任何前瞻性描述的义务。

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泛生子与亿康基因达成生殖医学战略合作，拓展精准医疗业务领域 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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