北京2021年8月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年8月23日，思享无限控股有限公司（以下简称“思享无限”，纳斯达克股票代码：SJ）对外公布截至2021年6月30日的半年财务业绩。据财报显示，营收同比增长68.0%，Non-GAAP净利润同比增长57.9%。

上半年运营业绩与财务亮点

营收同比增长68.0%，从2020年同期4.514亿元人民币增至7.583亿元人民币（1.174 亿美元）。2021年第一、第二季度总收入均超过公司发布预期上限。

毛利润同比增长44.7%，从2020年同期1.106亿元人民币增至1.601亿元人民币（2,480 万美元）。2021年上半年与2020年同期毛利率分别为21.1%和24.5%。

净利润同比增长2.3%，从2020年同期1.594亿元人民币增至1.630亿元人民币（2,520 万美元）。2021年上半年和2020年同期净利率分别为21.5%和35.3%

Non-GAAP净利润同比增长57.9%，从2020年同期0.815亿元人民币增至1.286亿元人民币（1,990万美元）。2021年上半年和2020年同期Non-GAAP净利率分别为17.0%和18.0% 。

付费用户总数同比增长10.2%，从2020年同期433,058人增至477,062人。

活跃主播总数同比增长671.2%，从2020年同期26,239人增至202,359人。

截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为2.868亿元人民币（4,440万美元），较截至2020年12月31日的2.248亿元人民币增长了27.6%。

思享无限董事长兼CEO何晓武评论：“很高兴思享无限在2021年上半年取得强劲的财务和运营业绩。在此期间，我们采用多种方式丰富旗下国内外直播平台的内容，比如与GFE基金会合作在纽约建立直播工作室，帮助年轻艺术家直播和销售数字艺术品；与微信视频号头部MCN机构 — 清音文化签订战略框架协议，布局微信生态，加速电商业务的增长。通过建立重要的行业合作伙伴关系，将文娱、电商以及MCN聚合起来，进一步推动移动直播全生态的构建。展望未来，我们将继续加大在技术研发、人才引进和新产品方面的投资，以吸引高质量的主播与内容，满足用户需求，提高营收能力，为股东带来更大价值。”

思享无限CFO邓本桐补充：“2021年上半年通过一系列促进平台增长、吸引忠实用户的投资举措，我们实现了强劲的业绩增长，营收同比增长68.0%，达到7.583亿元人民币，Non-GAAP净利润同比增长57.9%，达到1.286亿元人民币。由于我们不断发展的直播生态吸引了更多用户和主播的加入，付费用户总数实现10.2%的增长。展望未来，我们将通过扩大研发投资、探索新的货币化渠道以及多元化的直播内容，为股东提供长期价值。”

关于思享无限

美国纳斯达克上市公司-思享无限控股有限公司成立于2011年，中国移动视频直播领导者，为用户打造以快乐体验为核心的直播服务矩阵，旗下平台包括秀色直播、乐嗨直播、嗨秀直播、蜜疯直播（BeeLive中文）以及面向海外市场的直播平台BeeLive，已拥有约2.5亿注册用户。思享无限采用多平台运营战略，坚持以创新思维为用户提供卓越价值服务。基于对直播行业与用户行为的深入理解与研判，思享无限致力于在直播情境内构建虚拟现实世界，通过多元化直播场景，深度整合产业，并为产业赋能，构建建立内容丰富且充满活力的移动直播全生态。

思享无限公布2021年上半年财报 营收与Non-GAAP净利润分别同比增长68.0%和57.9% – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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