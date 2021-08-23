香港2021年8月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球领先的互联网社区创建者–网龙网络控股有限公司（“网龙”或“本公司”，香港交易所股份代号：777）欣然宣布，本公司与泰国教育部基础教育委员会签署合作备忘录（“备忘录”），在泰国当地学校建设英语智慧课堂实验室。该备忘录的签署是泰国教育部实现教育4.0计划的一个重要里程碑，该计划旨在培养泰国的学生具备全球竞争力，以迎接创新和数字技术的新经济时代。

作为项目的一部分，网龙将提供数款旗舰教育科技产品，让学生获得有效且具互动性的学习体验。其中，本公司屡获殊荣的游戏化英语学习平台银河英语 (“English Galaxy”) 配有根据剑桥英语编写的真实教材，并将为学生带来自适应性学习体验。银河英语不仅能为教师提供及时、具洞察力的学习分析数据来追踪学生的学习进度，还能利用自适应人工智能引擎为每个学生提供适当的建议。作为整体解决方案的一部分，由网龙子公司驰声开发、基于人工智能技术的口语考试和练习软件将进一步提高学生英语学习的效率。银河英语和驰声的应用程序都将接入网龙的全球在线学习社区平台 Edmodo，除了实现社交和协作学习体验以外，更可将学习场景扩展至课堂之外。此外，公司旗下普罗米休斯互动平板ActivPanel 配以其屡获殊荣的软件解决方案将为教师提供强大的工具，帮助教师在智慧课堂实验室内大大增加与学生的互动。

泰国教育部长Trinuch Thienthong表示：“与传统的教学模式相比，我们相信由网龙提供的人工智能混合学习解决方案及英语智慧课堂实验室将帮助学生用更有吸引力、协作性和高效率的方法提高英语能力。学生将能利用科技深入学习英语，而在乡郊地区和大城市的学生都能享受到同等质量的教育。这有助全方位实现教育公平，缩小城乡的教育差距。与网龙的合作将使我们能够充分利用最先进的教育科技，实现向全国学生提供优质教育的目标。”

网龙副董事长梁念坚博士表示：“我们很高兴能够助力泰国政府完成这一意义重大的教育4.0计划。凭借我们产品和技术的广度和深度，以及在国家级模式方面的卓越往绩，我们相信此次合作将为泰国的教育带来正面及变革性的影响。我们很高兴有机会参与这项变革，并期待能与泰国政府达成富有成效的长期合作伙伴关系，我们的合作不仅有助提升泰国的教育质量，还将为泰国经济的长期发展做出贡献。”

关于网龙网络控股有限公司

网龙网络控股有限公司（香港交易所股份代号：0777）是全球领先的互联网社区创建者，在开发和扩展多个互联网及移动平台方面拥有优良往绩，覆盖用户数以亿计，包括建立中国首个网络游戏门户－17173.com及打造中国最具影响力的智能手机服务平台－91无线。

网龙成立于1999年，成功自主研发多个著名的旗舰游戏，包括《魔域》、《征服》和《英魂之刃》，是中国最具声誉及知名度的网络游戏开发商之一。此外，网龙近年积极扩展在线教育业务，管理层秉承“打造全球最大的在线学习社区”的愿景，旨在将“未来教室”普及至世界各地的学校。更多信息请访问www.netdragon.com。

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网龙与泰国教育部签署合作备忘录 启动英语智慧课堂实验室项目 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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