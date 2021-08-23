新加坡2021年8月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 大华银行(UOB)宣布，该行已获准加入赤道原则协会 (Equator Principles Association) ，并采纳了 赤道原则（Equator Principles, 简称“EPs”） 。“赤道原则”是一项被全球金融机构用于确定、评估和管理项目的环境和社会风险[1] 的风险管理框架。该原则为金融机构提供了一套国际公认的尽职调查和项目监督标准，以支持他们做出负责任的风险决策。

作为一家采纳赤道原则的金融机构，大华银行承诺在其融资项目的环境和社会政策、流程和标准中应用这一原则。

大华银行首席永续发展执行官林锦辉先生表示：“作为一家采纳赤道原则的金融机构，我们将确保在我行所支持的项目中全程采纳严格的环境和社会标准涵盖从项目开发到后续的监测的所有环节。采纳赤道原则这一举措，体现了我行践行可持续发展，不断将其纳入我们的业务战略和贷款业务。我们将继续发挥推动作用，帮助区域内客户以负责任的方式实现增长。”

大华银行一直坚持监测和管理环境、社会责任和公司治理(ESG)风险。随着该行不断提升其在ESG风险管理、负责任融资政策和信息披露方面的途径，采纳赤道原则将进一步强化该行在这一领域的流程和实践。

在支持业务所在地区，特别是东南亚各国的可持续发展议程方面，大华银行也积极与客户合作，共同推动可持续发展。大华银行提供可持续融资解决方案，帮助客户在可持续基础设施与土地利用、可再生能源与过渡性能源、能源效率和连接以及循环经济等领域，产生积极的环境和社会效益。这些解决方案都基于大华银行的一系列可持续融资框架而制定，包括《大华银行智慧城市可持续融资框架》（UOB Smart City Sustainable Finance Framework）、《大华银行绿色贸易融资框架》（UOB Green Trade Finance Framework）、《大华银行房地产可持续融资框架》（UOB Real Estate Sustainable Finance Framework）和《大华银行绿色循环经济框架》（UOB Green Circular Economy Framework）。截至2021年6月底，大华银行共提供了130亿新元（约620亿人民币）的可持续融资。

[1] 项目是指在一个已知地点的任一行业领域所开展的业务，包括对现有营运业务的扩展或升级。

大华银行采纳赤道原则继续推进可持续战略 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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