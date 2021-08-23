加利福尼亚州圣何塞2021年8月23日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 植物性生物技术护肤品牌Codex Beauty Labs自豪地宣布已获选为SMM第6季“SupermodelMe Revolutio”的官方护肤品牌。

“我们很荣幸能成为该节目的官方护肤品牌！ Codex Beauty Labs正在掀起一场护肤革命，通过将基于植物的新型活性物质与生物科技相结合来打造具有临床验证性能的高性能系列产品，”Codex Beauty Labs首席执行官Barbara Paldus博士表示，“我们还希望尽可能突破可持续发展、生物多样性和碳足迹方面的极限，以打造一个更健康的地球。”

Revolution系列节目旨在通过选秀活动突破模特的思维、身体和心灵边界。最终将只有一名参赛者称为SupermodelMe获胜者，并将被任命为斯巴鲁（Subaru）汽车品牌大使、登上《时尚芭莎》（Harper’s Bazaar）杂志封面以及与Storm Model Management签订经纪合同。

除了推出崭露头角的达人之外，SupermodelMe Revolution还将为观众带来在时尚和模特经纪行业为众人熟知的重要面孔。节目由超级名模兼女演员Cindy Bishop担任主持人，并有一个由备受尊敬的常驻评判员组成的评审团，其中包括美国摄影师蔡羽（Yu Tsai）（以参加美国电视真人秀节目《下一个顶级模特》（Next Top Model）第22和第23轮而闻名），电视主持人兼司仪Hanli Hoefer，新加坡女演员、模特兼企业家王惠敏（Ase Wang）以及菲律宾裔澳大利亚模特兼歌手、2018年环球小姐卡托丽娜·格雷（Catriona Gray）。

为本赛季助阵的名人还将包括任务大师Monika Sta. Maria（菲律宾模特和《亚洲的下一个顶级模特》（Asia’s Next Top Model）（第3轮）亚军和Dana Slosar（泰国模特和《亚洲的下一个顶级模特》（第6轮）获胜者）将辅导参赛者并为她们提供最佳建议。

SupermodelMe Revolution亚洲首秀将于2021年10月11日（星期一）晚7:55（新加坡时间）在AXN亚洲电视台播出，2021年10月13日（星期三）上午10:00（ 新加坡时间）在AXN台湾电视台播出，每周一次，一共10期。

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了解更多信息，请访问www.supermodelme.tv codexbeauty.sg

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Codex Beauty成为名模选秀官方品牌 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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