上海2021年8月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 8月24日下午，由上实集团发起、上实资本管理的第二支生物医药基金 — 上海生物医药创新转化基金（以下简称“转化基金”）正式启动，上海市发改委、国资委、科创办及基金出资人、合作方领导共同出席转化基金的成立仪式，并同时见证上海生物医药基金与金融机构、孵化器平台以及转化基金首批投资项目的签约仪式。

转化基金是上海生物医药基金旗下专注生物医药产业“从0到1”阶段投资机会的早期基金，由上实集团、上海医药、国方资本及上海市天使投资引导基金共同发起设立，基金重点聚焦原创科学研究成果和前沿创新技术的成功转化和应用，以建设“聚焦上海、联动长三角及大湾区、面向全球”的创新转化平台为目标，投资并支持具有国际领先水平的原创技术，通过链接创新生态圈内各类型创新主体、服务主体，打造具有上海特色的“创新+产业+资本”平台。

产融结合，打造生物医药转化新生态

上海生物医药基金作为构建生物医药产业生态的重要载体，始终致力于探索上海生物医药产业发展的“上海方案”。转化基金作为上海生物医药基金全产业链投资策略的重要组成部分，未来将依托上海加速建设生物医药创新高地的战略布局，充分运用上海在学术研究、临床资源和产业资源等方面的积累及优势，努力打造一个全新的前沿创新医药医疗产融结合的投资平台。

作为基金发起方代表，上实集团总裁、上实资本董事长周军在活动现场表示：“生物医药产业是上海实业集团重点发展和聚焦的产业之一，去年我们发起设立了一支市级的上海生物医药基金，很快，第二只聚焦创新孵化项目的转化基金也在今天正式设立，这表现了上实集团在大健康领域发展的行动力和决心，希望这两只基金能够充分发挥融产结合的优势，依托上实和上药的资源禀赋，为上海生物医药产业的发展提供新动能。”

关于前沿创新医药医疗研发及领先科研成果发掘，中国科学院院士陈凯先讲到：“中国的新药研发经过几十年不懈努力，面貌已经发生了根本性的变化，以前我们是在偶然中寻找可能，但逐渐我们认识到，必须探索理性药物设计的新路，从必然中寻找机遇。从前沿的创新思路到产业化、资本化生产的道路是非常艰难的，创新需要多方面条件的汇聚和融合，中国生物医药发展新格局的形成，取决于多方面的因素，未来生物医药研发创新向前发展依然离不开政府、资本、产业、园区、孵化器的协同支持。”

强强携手，探索生物医药发展新方案

作为国内最具国际影响力的都会城市，上海在金融服务及产业集聚方面具有得天独厚的发展优势，上海生物医药基金作为上海发展生物医药产业的重要平台，要充分发挥纽带作用，合理运用各类金融资源，不断扩大金融、资本与产业发展的生态圈，探讨金融资本和产业资源的结合路径，探索更为多元的战略合作方案。

项目的转化离不开孵化培育和产业集聚，为更好的聚集创新资源，助力生物医药领域的种子期创新项目快速发展，上海生物医药基金将探索与更多行业顶尖孵化器与研发中心合作，通过资本投入、商业合作、孵化培育、产业协同等协作模式，探索全链条孵化转化新方案，从源头上为生物医药产业发展培育更多新生力量，共同打造聚焦长三角和大湾区的医药医疗创新成果转化平台。

耐心勤勉，做好创新转化与项目发展的同行者

基础研究是科学创新的源头，但优秀的基础研究及成果的产业转化往往需要经历复杂又艰苦的培育过程，从国际生命科学转化的实践经验看，生态建设需要在行业规范和先锋示范基础上经过长时间的创新要素集聚和经营才能实现，如何做好前沿技术发掘和创新要素的整合，做好创新链和产业链精准对接，搭建完整、高效、专业的创新转化要素支撑体系，未来需要转化基金、各产业、研发服务等合作伙伴与政府部门共同探索并推动。

转化基金总裁郭秋杉表示：“上海生物医药创新转化基金的成立初衷是发掘具有国际引领水平的生物医药原始创新技术，并结合产业资源实现在上海的就地转化。要做好创新转化，不光需要长期耐心保持对特定技术领域、适应症、靶点的关注，主动搜寻标的，同时勤勉的开展文献、药企管线、临床医生与工业界专家观点等多个层面的分析，判断技术是否有切实的临床价值与商业潜力，为技术转化与项目发展精准链接资源。转化基金愿意始终做好科学家和创业者的同行者，打好基础、储备长远，为上海市生物医药及医疗科技行业的创新成果转化，探索更完善、更高效的实践方案。”

上海生物医药创新转化基金启航，共建生物医药转化新生态 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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