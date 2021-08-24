斯德哥尔摩2021年8月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 凭借关于水中污染物去除方法的研究，来自美国的Eshani Jha获得了著名的2021年斯德哥尔摩青少年水奖。作为世界水周活动的一部分，瑞典王储维多利亚公主殿下于8月24日在一个在线颁奖典礼上宣布了获奖者。

斯德哥尔摩青少年水奖通过组织国际竞赛，由15至20岁的学生提出应对重大水资源挑战的解决方案。

获胜者Eshani Jha是美国加州圣何塞Lynbrook高中的学生。她研究了如何以简单且经济高效的方式清除淡水中的各种关键污染物。这一过程包括用生物炭替代活性炭，用于高效廉价的水过滤器中。

“我很荣幸能获得这一奖项，特别是在世界各地有这么多出色方案参赛的情况下。希望在未来我们可以一起努力，建设一个更美好的水世界。我们真正是水科学的未来，”Eshani Jha表示。

竞赛评审团指出：“随着新污染物的发现以及现有污染物浓度的不断增加，水污染成为了世界各地一个日益严重的问题。获奖解决方案的简洁性在于能通过单个设备去除多种不同的污染物，而且该设备具有可扩展至全球使用的潜力，并具备实现本地化生产的附加优势。”

奖项的官方赞助人、瑞典王储维多利亚公主殿下公布了获奖者名单，她也对所有入围者表示高度赞赏。

来自泰国的Thanawit Namjaidee和Future Kongchu获得了“卓越证书”，他们开发了一种使用有机废料保持水分从而加速植物生长的方法。”人民选择奖“授予了巴西的Gabriel Fernandes Mello Ferreira，他开发了一种用于水处理的微塑料保留机制。超过55000人参与了”人民选择奖“投票。

自1997年以来，斯德哥尔摩国际水学会（SIWI）每年都组织“斯德哥尔摩水奖”活动，Xylem公司是创始合作伙伴。今年的这一活动通过网上方式举行。

“这一奖项25年来已激励了12.5万学生提出解决方案，以应对世界面临的重大水资源挑战，”Xylem公司首席执行官Patrick Decker表示， “我们为能够参与其中而感到非常自豪。”

更多信息，请访问www.siwi.org/prizes。

媒体联系人：Andreas Karlsson，SIWI，+46-720 506004，[email protected]

相关链接 :

美国女高中生获2021斯德哥尔摩青少年水奖 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com