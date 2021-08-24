华住集团二季度酒店营业额同比增长97.8%，恢复至疫情前同期水平

上海2021年8月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年8月24日，华住集团有限公司（纳斯达克：HTHT及香港联交所：1179）公布其截至2021年6月30日第二季度及中期财务业绩。

第二季度，华住集团酒店营业额同比增长97.8%至人民币131亿元。不计入德意志酒店集团（英文全称Deutsche Hospitality，以下简称DH），第二季度的酒店营业额年增长95.2%；第二季度，净收入同比增长83.7%至人民币36亿元。不计入DH，第二季度的收入同比增长84.6%。

第二季度，归属于华住集团有限公司净利润为人民币3.78亿元。若不计入DH，华住中国净利润为人民币4.92亿元，同比增长显著。2021年二季度华住集团经调整的EBITDA（非公认会计准则）为人民币10.43亿元，相比2020年同期亏损人民币0.97亿元，实现了大幅扭亏为盈。

继续贯彻战略，对中国未来经济增长充满信心

今年5月，国内休闲旅游市场需求强劲，为酒店行业的复苏奠定了有力的基础。虽然受疫情反复，导致六月份RevPAR（平均可出租客房收入）的反弹力度相对减弱，但华住中国业务在第二季度的RevPAR仍反弹至2019年同期水平的102%。

7月底，德尔塔变种病毒引发的新一轮疫情在国内多个省市散点式暴发，致使新一轮旅游限制措施出台，严重影响华住8月份的表现。DH方面，受惠于接种疫苗及放宽限制的进展持续，近期入住率持续提高至近50%，而欧洲暑期假日期间RevPAR已反弹至2019年水平的50%-60%。

疫情并未改变华住的发展进程，华住创始人、执行董事长及首席执行官季琦表示：“疫情所带来的不确定性，或许会比预期更久，我们要做好一切准备应对短期内的业务波动。我们对中国未来的经济增长依然充满信心，坚信中国住宿业向上发展的趋势不会变化，并将贯彻我们的战略，进一步渗透低线城市、加速开拓中高端市场、进行组织升级和人才引进，以支持我们的持续增长。”

保持发展韧性，高质量推进门店规模

2021年二季度，华住中国在营酒店业绩较2020年同期增长显著。截至2021年6月30日，日均房价较2020年同比增长38.3%，入住率较2020年同比增长13.5个百分点；RevPAR较2020年同比增长65.5%。

华住集团的发展韧性与战略布局密不可分。在以国内大循环为主体的“双循环”背景下，华住深耕中国，下沉低线市场，坚持以高质量发展为前提，以合格门店为基础，不断扩大和服务内需市场。通过渠道的广泛渗透，积极响应国家倡导的“共同富裕”号召，为社会创造更多就业岗位，让更广泛的劳动者可以享受优质的住宿体验。

2021年二季度，华住中国新开门店达399家。截至2021年6月30日，华住中国在营酒店数量为7004家，总计客房数为667,670间，这也是华住集团旗下酒店规模首度突破7000家。截至2021年6月30日，华住中国待开业酒店数为2696家，中端及以上酒店占比达51.96%。随着国内的消费升级，华住发力中高端市场，围绕人民日益增长的美好生活需求，持续优化产品矩阵，这也成为华住未来增长的“第二曲线”。

2021年上半年，华住在中高端布局也动作频频。除了对旗下中高端酒店品牌桔子水晶重磅升级，IntercityHotel（城际酒店）也落子国内。



桔子水晶新品酒店

5月31日，永乐华住旗下两大高端酒店品牌 — 施柏阁与宋品首次入驻济南。值得一提的是，华住集团还与保时捷设计精品集团携手，计划打造联名奢华生活方式品牌：施柏阁保时捷设计酒店。



济南融创施柏阁酒店

不忘企业初心，践行企业社会责任

华住集团围绕“成就美好生活”的使命，积极践行企业社会责任。疫情以来，华住全面升级集团旗下酒店的防疫消毒措施，建立起完善的消杀体系，并发布了酒店行业的首份安心白皮书 — 《安心360白皮书》，为酒店行业的卫生检测和评估体系树立了全新标杆。

2021年5月，华住集团旗下上海汉庭社会公益基金会牵头发起“爱在华住”公益项目，向上海宋庆龄基金会捐款，以资助西藏地区脑瘫儿童来沪进行手术治疗。河南防汛期间，华住旗下294家河南酒店全员在岗，接待滞留客人，帮扶周边居民。此外，华住集团还积极投身于“碳中和”，不仅注重使用环保材料，更推出了“海友·绿色住”会员定制服务功能，通过减免部分房价，倡导住客选择绿色住宿。

在数字技术快速发展的今天，人们对于数据安全的重视程度也越来越高。一直以来，华住强调数据安全是“生命线”，专门成立信息安全委员会并采用本地化保存方式，全方位守护住客的信息安全。同时，依托数字化平台，华住对一线员工进行技术赋能，实现酒店经营的降本增效。



华掌柜自助入住机

有关华住集团有限公司

华住集团有限公司源于中国，是一家世界领先的酒店集团。截至2021年6月30 日，华住在17个国家经营7,126家酒店，拥有692,284间在营客房。华住的品牌包括海友酒店、怡莱酒店、汉庭酒店、全季酒店、星程酒店、桔子酒店、桔子水晶酒店、漫心酒店、美仑酒店、禧玥酒店、花间堂、你好酒店及CitiGO Hotel。于2020年1月2日完成收购DH酒店后，华住在其投资组合中增加五个品牌，包括施柏阁、美轮美奂酒店、Jaz in the City、IntercityHotel及Zleep Hotels。此外，华住还拥有在大中华地区作为美居、宜必思及宜必思尚品主要加盟商的权利，以及美爵酒店与诺富特酒店的合作开发权。

华住的业务包括租赁及自有，管理加盟以及特许经营模型。在租赁及所有权模式下，华住直接经营通常位于租赁或自有物业的酒店。在管理加盟模式下，华住通过华住派驻现场的酒店经理来管理管理加盟酒店，且华住向加盟商收费。在特许经营模式下，华住为特许经营酒店提供培训，预订及支持服务并向加盟商收费，但不会派驻现场酒店经理。华住在其所有酒店均采用统一标准及平台。截至2021年6月30日，华住以租赁及自有模式经营其15%酒店客房，以管理加盟及特许经营模式经营其85%酒店客房。

华住集团二季度酒店营业额同比增长97.8%，恢复至疫情前同期水平 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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