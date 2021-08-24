泛生子公布2021年二季度财务报告及经营情况

北京2021年8月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 泛生子（下称“泛生子”或“公司”，纳斯达克代码：GTH），中国领先的癌症精准医疗公司，专注于提供肿瘤分子检测、癌症早筛产品和伴随诊断开发服务，今天公布其截至2021年6月30日第二季度的未经审计的财务报告。

2021年第二季度及近期运营亮点：

2021年第二季度总营收140.5百万元人民币（21.8百万美元)，较2020年同期同比增长38.1%。

期内LDT业务营收同比增长15.0%，达87.1百万元人民币（13.5百万美元）。

期内IVD业务营收同比大幅增长141.5%，达43.8百万元人民币，主要由于 GENETRON S5基因测序仪与肺癌8基因（组织版）试剂盒的销售驱动。

S5基因测序仪与肺癌8基因（组织版）试剂盒的销售驱动。 药企服务大幅增长，带动开发服务营收整体较2020年同期增长21.8%。

得益于LDT与IVD业务优化升级，2021年第二季度毛利率较去年同期的63.1%提高至67.2%。

基于 GENETRON S5测序仪与亿康基因在辅助生殖领域建立战略合作伙伴关系，进一步拓展精准医疗业务领域。

S5测序仪与亿康基因在辅助生殖领域建立战略合作伙伴关系，进一步拓展精准医疗业务领域。 与行业领先跨国制药公司就血液肿瘤Seq-MRD ® 产品签署合作协议用于其临床试验。

产品签署合作协议用于其临床试验。 自主研发的肺癌8基因试剂盒（半导体测序法）获欧盟CE资质。

与贵州大方县合作的“区域性肝癌早筛综合防控示范项目”正式启动，将肝癌早筛液体活检产品HCCscreen 应用于县域肝癌高危人群 。

应用于县域肝癌高危人群 北京医学检验实验室满分通过NCCL肿瘤高通量测序大panel室间质评，基于NGS实体瘤Onco PanScanTM参评结果位居国内实验室首位。

泛生子联合创始人兼CEO王思振先生表示：“2021年第二季度，泛生子营收增长强劲，同时毛利率稳步提升。我们很高兴看到各项业务均维持良好的增长势头。过去几周，由于国内对疫情管控的加强，对我们的业务活动造成了暂时性影响。我们会密切关注疫情动态，尤其在受疫情冲击较小的地区和业务上，稳步推进战略布局。展望下半年，尽管面临包括疫情在内的诸多挑战，我们将专注于向前推进核心产品管线。早筛方面，我们即将启动HCCscreenTM的注册临床试验，并预计于年内发布结直肠癌（CRC）早筛初步数据。我们的MRD产品开发也在不断取得进展，血液肿瘤微小残留病产品（Seq-MRD®）即将上市，实体肿瘤MRD研究也在稳步推进。在中国政府和相关利好政策支持下，我们对中国肿瘤精准医学行业的发展前景充满信心，泛生子将稳中有进、实践承诺，致力于让中国老百姓用上更优质、更具性价比的医疗服务和产品。”

2021年第二季度未经审计的初步财务业绩

收入

2021年第二季度的总营收达到140.5百万元人民币（21.8百万美元），同比增长38.1%，2020年同期为101.7百万元人民币。

2021年第二季度诊断和监测业务收入为131.0百万元人民币（20.3百万美元），同比增长39.4%，2020年同期收入为93.9百万元人民币，这主要得益于IVD产品销售收入的增长。

2021年第二季度，LDT服务收入达87.1百万元人民币（13.5百万美元），同比增长15.0%，2020年同期收入75.8百万元人民币。2021年第二季度，LDT服务销售收入包含肝癌早筛HCCscreen TM 的销售收入。2021年第二季度售出约6,840例LDT诊断检测。

的销售收入。2021年第二季度售出约6,840例LDT诊断检测。 2021年第二季度，由于 GENETRON S5基因测序仪与肺癌8基因（组织）试剂盒销售额的增长，IVD产品销售收入达到43.8百万元人民币（6.8百万美元）, 较2020年同期的18.1百万元人民币增长141.5%。

已签署公对公合同的医院客户数 （截止各个报告期末） 2020年 第二季度 2020年 第三季度 2020年 第四季度 2021年 第一季度 2021年 第二季度 IVD产品入院医院客户数 18 20 22 23 28 2020年 第二季度 2020年 第三季度 2020年 第四季度 2021年 第一季度 2021年 第二季度 签署公对公合同的医院客户数（1） 35 38 40 42 50 注：（1）直接签署公对公合同的医院客户数包含了LDT检测服务和IVD产品入院医院客户数。

2021年第二季度，开发服务收入为9.5百万元人民币（1.5百万美元），较2020年同期的7.8百万元人民币增长21.8%。其中药企服务收入较2020年同比显著增长。

与此同时，截至2021年6月30日的三个月的营收成本为46.0百万元人民币（7.1百万美元），2020年的同期营收成本为37.5百万元人民币，同比增长22.7%。

毛利润和毛利率

2021年第二季度的毛利润为94.5百万元人民币（14.6百万美元），2020年同期为64.2百万元人民币，同比增长47.1%。同时得益于公司LDT和IVD业务毛利率提升，带动公司第二季度整体毛利率提升至67.2%，2020年同期为63.1%。

截至2021年6月30日的三个月的营业费用为194.6百万元人民币（30.1百万美元），较2020年同期的117.4百万元人民币增长65.8%。

经营费用

2021年第二季度的销售费用为88.5百万元人民币（13.7百万美元），较2020年同期的60.6百万元人民币增长46.0%。2021年第二季度销售费用占收入比为63.0%，高于2020年同期的59.6%，这主要是因为核心业务市场费用和员工薪酬的增长。

2021年第二季度的管理费用为54.6百万元人民币（8.5百万美元），较2020年同期的27.9百万元人民币增长95.6%。管理费用占收入比从2020年同期的27.4%增至2021年第二季度的38.8%，管理费用的增长主要来自员工人数、公司上市后专业机构服务费以及IT等运营费用的增加。

2021年第二季度的研发费用为56.2百万元人民币（8.7百万美元），较2020年同期的29.8百万元人民币增长88.2%。研发费用占收入比从2020年第二季度的29.3%增至2021年同期的40.0%，这主要因为研发人员增长导致的薪酬开支及相关费用的增加，以及公司持续的研发创新投入，包含新产品和技术的开发、临床试验开展。

综上所述，截至2021年6月30日的三个月的营业亏损为100.2百万元人民币（15.5百万美元），高于2020年同期的53.1百万元人民币。

其他费用

2021年第二季度的净财务收入为8.0百万元人民币（1.2百万美元），高于2020年同期的0.6百万元人民币净亏损，这主要源于外汇收益。

净亏损和非国际财务报告准则下（ Non-IFRS）净亏损

截至2021年6月30日的三个月的亏损为92.1百万元人民币（14.3百万美元），低于2020年同期的2,832.4百万元人民币。截至2020年6月30日和2021年6月30日的三个月，公司的优先股公允价值变动损失分别为2,778.6百万元人民币和零。

非国际财务报告准则下（Non-IFRS）的亏损指扣除股权激励费用、公允价值变动损失以及优先股其它损失后的当期亏损。截至2021年6月30日的三个月的亏损为79.6百万元人民币（12.3百万美元），去年同期为43.9百万元人民币。详情请参阅本新闻稿中“对于非国际财务报告准则（Non-IFRS）财务指标的衡量”部分。

2021年第二季度，归属公司普通股股东基本每股亏损为0.20元人民币（0.03美元），去年同期归属公司普通股股东基本每股亏损为17.04元人民币。 扣除股权激励费用、优先股公允价值变动损失以及优先股其他损失后，Non-IFRS归属公司普通股股东基本每股亏损为0.17元人民币（0.03美元），2020年同期归属公司普通股股东基本每股亏损为0.26元人民币。摊薄归属公司普通股股东基本每股亏损等于归属公司普通股股东基本每股净亏损。每股美国存托股代表五份普通股，票面价值为每股0.00002美元。详情请参阅本新闻稿中“对于非国际财务报告准则（Non-IFRS）财务指标的衡量”部分。

截至2021年6月30日，公司现金和现金等价物，限制性现金，流动性金融资产公允价值的总计价值1,214.0百万元人民币（188.0百万美元），而截至2020年12月31日的金额为1,516.1百万元人民币，总金额的减少主要用于经营活动支出。

2021年财务指引

我们预期当前的疫情限制是暂时的，泛生子维持2021年全年营收6.15亿至6.25亿元人民币左右的预测。然而，如果当前整体疫情环境持续发展或恶化，公司将重新评估财务指引并适时给予财务预测更新。

电话会议

财务业绩讨论电话会议和网络直播将于美国东部时间2021年8月24日上午8:30（或北京时间2021年8月24日晚上20:30）召开。如需参加电话会议，请拨打：

美国： +1-845-675-0437 中国大陆： 400-620-8038 中国香港： +852-3018-6771 国际： +65-6713-5090 会议ID： 7494097

由于参会者量大，建议提前至少15分钟拨打。

2021年8月31日前可收听会议重播，请拨打：

美国： +1-855-452-5696 国际： +61-2-8199-0299 会议ID： 7494097

在本公司网站投资者栏的“News and Events”界面可同步收看该电话会议的网络直播。回放有效期为会后30天内。请访问ir.genetronhealth.com获取更多信息。

汇率信息

本公告中的财务报表或其他地方的金额均为本币人民币对美元的转换，仅供读者方便阅读，并按照2021年6月30日美国联邦储备局H.10当日汇率，1美元=6.4566元人民币换算。公司对本报告中人民币金额在2021年6月30日已经或可能以该汇率，或任何其他汇率兑换、实现或结算成美元，不作任何陈述。

对于非国际财务报告准则（Non-IFRS）财务指标的衡量

泛生子使用Non-IFRS净亏损和Non-IFRS的归属公司普通股股东基本每股净亏损，用于评估本公司的经营成果，以及财务和经营决策。本公司认为，Non-IFRS净亏损和Non-IFRS的归属公司普通股股东基本每股净亏损有助于识别本公司业务的基本趋势，而这些趋势可能因本公司计入本年度/期间亏损的某些费用的影响而扭曲。本公司认为，Non-IFRS净亏损和Non-IFRS的归属公司普通股股东基本每股净亏损提供了有关其经营成果的有用信息，整体提升了对其过去业绩和未来前景的全面了解，并使管理层在财务和运营决策中使用的关键指标更具可见性。

对于本年度/期间的Non-IFRS财务指标的衡量，泛生子使用的Non-IFRS净亏损和Non-IFRS的归属公司普通股股东基本每股净亏损不应单独被考虑，也不应被视为该年度/期间营业利润、净亏损或任何其他业绩衡量指标的替代品，或作为其经营业绩的衡量指标。公司鼓励投资者审阅该年度/期间的Non-IFRS净亏损和Non-IFRS的归属公司普通股股东基本每股净亏损，并审阅最直接可比的国际财务报告准则下财务指标的调整过程。此处所列年度/期间的Non-IFRS净亏损和Non-IFRS的归属公司普通股股东基本每股净亏损可能无法与其他公司提供的类似名称的财务指标相比较。其他公司可能会以不同的方式计算类似的财务指标，从而限制了它们作为公司可比数据的有用性。泛生子鼓励投资者和其他人全面审阅本公司的财务信息，而不是仅仅关注于单一的财务指标。

本年度/期间计算的净利润指标下Non-IFRS净亏损和Non-IFRS的归属公司普通股股东基本每股净亏损，不包括股权激励费用、优先股公允价值变动损失以及优先股的其他损失（如适用）。

请参阅本公告结尾的 “未经审计非国际财务报告准则（NON-IFRS）财务指标的衡量”，获取本年度/期间Non-IFRS净亏损和Non-IFRS的归属公司普通股股东基本每股净亏损的完整的调整过程。

关于泛生子

泛生子（纳斯达克代码：GTH）是全球前沿的癌症精准医疗公司，专注于癌症基因组学研究和应用，并致力依托先进的分子生物学及大数据分析能力改变癌症诊疗方式。泛生子已打造了全面的产品及服务管线，覆盖从癌症早筛到诊断及治疗建议，再到监测及预后管理的癌症全周期，并与产业链上下游合作伙伴积极拓展分子检测技术的更多创新应用方向和场景。更多公司信息请访问：https://ir.genetronhealth.com。

安全港声明

本新闻稿包含泛生子对未来的预期、计划和前瞻性陈述。此类陈述是根据1995年美国私有证券诉讼改革法案的“安全港”条款作出的。前瞻性陈述涉及固有风险、不确定性，以及许多可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中所描述的内容产生重大差异的因素。其它包含有“预期”、“相信”、“期待”、“计划”等措辞和类似表达也属于前瞻性描述。更多有关这些内容及其他风险、不确定性因素的信息，已包含在公司向美国证券交易委员会提交的备案文件中。本新闻稿中提供的所有信息不应被视为本公告发布之日后任何时点的观点。泛生子预计未来的事件和进展会导致公司的设想和假设发生变化，但无论是否出现了新的信息、未来事件或其它情况，除适用法律要求外，公司不承担更新任何前瞻性描述的义务。

GENETRON HOLDINGS LIMITED UNAUDITED CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF LOSS For the three months ended For the six months ended June 30, 2020 June 30, 2021 June 30,2020 June 30, 2021 RMB’000 RMB’000 US$’000 RMB’000 RMB’000 US$’000 Revenue 101,735 140,485 21,758 178,578 232,546 36,017 Cost of revenue (37,512) (46,021) (7,128) (72,117) (83,533) (12,938) ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── Gross profit 64,223 94,464 14,630 106,461 149,013 23,079 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── Selling expenses (60,618) (88,516) (13,709) (114,442) (148,187) (22,951) Administrative expenses (27,906) (54,577) (8,453) (49,529) (99,180) (15,361) Research and development expenses (29,845) (56,162) (8,698) (57,474) (106,136) (16,438) Net impairment losses on

financial and contract assets (267) (3,474) (538) (990) (13,304) (2,061) Other income and gains/(losses)

– net 1,270 8,081 1,252 (4,332) 8,611 1,335 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── Operating expenses (117,366) (194,648) (30,146) (226,767) (358,196) (55,476) ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── Operating loss (53,143) (100,184) (15,516) (120,306) (209,183) (32,397) ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── Finance income 198 9,447 1,463 228 5,179 802 Finance costs (827) (1,409) (218) (4,375) (3,180) (493) ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── Finance (costs)/income – net (629) 8,038 1,245 (4,147) 1,999 309 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── Fair value loss of financial

instruments with preferred rights (2,778,591) – – (2,823,370) – – ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── Loss before

income tax (2,832,363) (92,146) (14,271) (2,947,823) (207,184) (32,088) Income tax expense – – – – – – ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── Loss for the period (2,832,363) (92,146) (14,271) (2,947,823) (207,184) (32,088) ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ Loss attributable to: Owners of the Company (2,832,363) (91,820) (14,221) (2,947,823) (204,574) (31,684) Non-controlling interests – (326) (50) – (2,610) (404) ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── (2,832,363) (92,146) (14,271) (2,947,823) (207,184) (32,088) ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ Loss per share attributable

to ordinary shareholders of

the Company RMB RMB USD RMB RMB USD -Basic and diluted (17.04) (0.20) (0.03) (20.25) (0.45) (0.07) ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ Loss per ADS attributable to

ordinary shareholders of

the Company -Basic and diluted (85.22) (1.00) (0.15) (101.23) (2.23) (0.35) ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ Shares used in loss per share

attributable to ordinary

shareholders of the Company

computation: -Basic and diluted 166,179,400 459,903,803 459,903,803 145,604,263 458,999,227 458,999,227 ADS used in loss per ADS

attributable to ordinary

shareholders of the Company

computation: -Basic and diluted 33,235,880 91,980,761 91,980,761 29,120,853 91,799,845 91,799,845

GENETRON HOLDINGS LIMITED UNAUDITED NON-IFRS FINANCIAL MEASURE For the three months ended For the six months ended June 30, 2020 June 30, 2021 June 30, 2020 June 30, 2021 RMB’000 RMB’000 USD’000 RMB’000 RMB’000 USD’000 Loss for the period (2,832,363) (92,146) (14,271) (2,947,823) (207,184) (32,088) Adjustments: Share-based

compensation 9,903 12,504 1,937 14,954 21,754 3,369

Fair value loss of financial

instruments with preferred

rights 2,778,591 – – 2,823,370 – – ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── Non-IFRS Loss (43,869) (79,642) (12,334) (109,499) (185,430) (28,719) ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ Attributable to: Owners of the Company (43,869) (79,316) (12,284) (109,499) (182,820) (28,315) Non-controlling interests – (326) (50) (2,610) (404) ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── (43,869) (79,642) (12,334) (109,499) (185,430) (28,719) ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ Non-IFRS loss per share

attributable to ordinary

shareholders of the

Company RMB RMB USD RMB RMB USD -Basic and diluted (0.26) (0.17) (0.03) (0.75) (0.40) (0.06) ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ Non-IFRS loss per

ADS (5 ordinary shares

equal to 1 ADS)

attributable to ordinary shareholders of the

Company -Basic and diluted (1.32) (0.86) (0.13) (3.76) (1.99) (0.31) ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ Shares used in non-IFRS

loss per share

attributable to ordinary shareholders of the

Company computation: -Basic and diluted 166,179,400 459,903,803 459,903,803 145,604,263 458,999,227 458,999,227 ADS used in non-IFRS

loss per ADS attributable

to ordinary shareholders

of the Company

computation: -Basic and diluted 33,235,880 91,980,761 91,980,761 29,120,853 91,799,845 91,799,845

GENETRON HOLDINGS LIMITED UNAUDITED REVENUE AND SEGMENT INFORMATION Diagnosis and

monitoring Diagnosis and

monitoring Development

services Total – provision of

LDT services – sale of IVD

products RMB’000 RMB’000 RMB’000 RMB’000 Three months ended June 30, 2020 Revenue 75,772 18,145 7,818 101,735 Segment profit 53,094 10,040 1,089 64,223 Three months ended June 30, 2021 Revenue 87,138 43,827 9,520 140,485 Segment profit 61,890 31,312 1,262 94,464 Six months ended June 30, 2020 Revenue 123,348 37,358 17,872 178,578 Segment profit/(loss) 81,749 25,388 (676) 106,461 Six months ended June 30, 2021 Revenue 158,966 59,093 14,487 232,546 Segment profit 110,701 36,534 1,778 149,013

GENETRON HOLDINGS LIMITED UNAUDITED CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS As at December 31,2020 As at June 30,2021 RMB’000 RMB’000 US$’000 ASSETS Non-current assets Property, plant and equipment 76,891 76,746 11,886 Right-of-use assets 59,706 55,583 8,609 Intangible assets 12,265 15,284 2,367 Financial assets at fair value through profit

or loss 19,609 36,334 5,628 Prepayments 15,362 23,418 3,627 ─────── ─────── ─────── Total non-current assets 183,833 207,365 32,117 ─────── ─────── ─────── Current assets Inventories 24,971 32,978 5,108 Contract assets 1,112 2,188 339 Other current assets 36,500 31,255 4,841 Trade receivables 164,592 211,898 32,819 Other receivables and prepayments 42,420 46,835 7,254 Amounts due from related parties 214 225 35 Financial assets at fair value through profit or

loss 140,294 142,194 22,023 Derivative financial instruments 196 745 115 Restricted cash – 5,000 774 Cash and cash equivalents 1,375,766 1,066,815 165,229 ─────── ─────── ─────── Total current assets 1,786,065 1,540,133 238,537 ─────── ─────── ─────── Total assets 1,969,898 1,747,498 270,654 ═══════ ═══════ ═══════

GENETRON HOLDINGS LIMITED UNAUDITED CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (CONTINUED) As at December 31,2020 As at June 30,2021 RMB’000 RMB’000 US$’000 LIABILITIES Non-current liabilities Borrowings 5,493 1,709 265 Lease liabilities 43,016 38,627 5,983 Other non-current liabilities – 8,096 1,254 ──────── ──────── ──────── Total non-current liabilities 48,509 48,432 7,502 ──────── ──────── ──────── Current liabilities Trade payables 34,071 36,172 5,602 Contract liabilities 8,417 9,719 1,505 Other payables and accruals 111,164 107,742 16,688 Amounts due to related parties 24 513 79 Borrowings 58,583 27,903 4,322 Lease liabilities 16,585 19,087 2,956 Derivative financial instruments – 4,219 653 ──────── ──────── ──────── Total current liabilities 228,844 205,355 31,805 ──────── ──────── ──────── Total liabilities 277,353 253,787 39,307 ──────── ──────── ──────── Net assets 1,692,545 1,493,711 231,347 ════════ ════════ ════════ SHAREHOLDERS’ EQUITY Equity attributable to owners of the Company Share capital 59 59 9 Share premium 6,657,562 6,680,307 1,034,648 Other reserves (24,701) (49,917) (7,731) Accumulated losses (4,940,375) (5,144,949) (796,851) ──────── ──────── ──────── 1,692,545 1,485,500 230,075 ════════ ════════ ════════ Non-controlling interests – 8,211 1,272 ──────── ──────── ──────── Total shareholders’ equity 1,692,545 1,493,711 231,347 ════════ ════════ ════════

泛生子公布2021年二季度财务报告及经营情况 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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