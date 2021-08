泛生子公布2021年二季度财务报告及经营情况

GENETRON HOLDINGS LIMITED

UNAUDITED CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF LOSS

For the three months ended For the six months ended

June 30, 2020 June 30, 2021 June 30,2020 June 30, 2021

RMB’000 RMB’000 US$’000 RMB’000 RMB’000 US$’000

Revenue 101,735 140,485 21,758 178,578 232,546 36,017

Cost of revenue (37,512) (46,021) (7,128) (72,117) (83,533) (12,938)

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────

Gross profit 64,223 94,464 14,630 106,461 149,013 23,079

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────

Selling expenses (60,618) (88,516) (13,709) (114,442) (148,187) (22,951)

Administrative expenses (27,906) (54,577) (8,453) (49,529) (99,180) (15,361)

Research and development expenses (29,845) (56,162) (8,698) (57,474) (106,136) (16,438)

Net impairment losses on

financial and contract assets (267) (3,474) (538) (990) (13,304) (2,061)

Other income and gains/(losses)

– net 1,270 8,081 1,252 (4,332) 8,611 1,335

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────

Operating expenses (117,366) (194,648) (30,146) (226,767) (358,196) (55,476)

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────

Operating loss (53,143) (100,184) (15,516) (120,306) (209,183) (32,397)

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────

Finance income 198 9,447 1,463 228 5,179 802

Finance costs (827) (1,409) (218) (4,375) (3,180) (493)

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────

Finance (costs)/income – net (629) 8,038 1,245 (4,147) 1,999 309

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────

Fair value loss of financial

instruments with preferred rights (2,778,591) – – (2,823,370) – –

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────

Loss before

income tax (2,832,363) (92,146) (14,271) (2,947,823) (207,184) (32,088)

Income tax expense – – – – – –

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────

Loss for the period (2,832,363) (92,146) (14,271) (2,947,823) (207,184) (32,088)

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════

Loss attributable to:

Owners of the Company (2,832,363) (91,820) (14,221) (2,947,823) (204,574) (31,684)

Non-controlling interests – (326) (50) – (2,610) (404)

─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────

(2,832,363) (92,146) (14,271) (2,947,823) (207,184) (32,088)

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════

Loss per share attributable

to ordinary shareholders of

the Company RMB RMB USD RMB RMB USD

-Basic and diluted (17.04) (0.20) (0.03) (20.25) (0.45) (0.07)

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════

Loss per ADS attributable to

ordinary shareholders of

the Company

-Basic and diluted (85.22) (1.00) (0.15) (101.23) (2.23) (0.35)

═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════

Shares used in loss per share

attributable to ordinary

shareholders of the Company

computation:

-Basic and diluted 166,179,400 459,903,803 459,903,803 145,604,263 458,999,227 458,999,227

ADS used in loss per ADS

attributable to ordinary

shareholders of the Company

computation: