北京2021年8月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 托马斯·科洛波洛斯在《圈层效应》一书中，将Z世代泛指为在行为和态度上符合互联网一代特征的人。他们不仅开始主导家装消费，而且还深刻影响着父母的家装选择。

越来越多的国产品牌看到了互联网营销对Z世代消费者的巨大推动作用。与此同时，面对成为消费主力军的Z世代，家居家装行业却面临着线上获客难、线下到店率低迷，成交和转化率极低的困境。

家居家装行业渴望抓住Z世代，但Z世代的需求多元而模糊、细分而善变。由于超低频且高客单，消费者决策周期长的属性，过去老套却又效率低下的诸如跑楼盘、电话营销、小区摆摊、发宣传单的营销方式已经无法打动甚至触达他们了。消费年轻化的浪潮中，家居家装如何精准俘获Z世代？

一、流量碎片化，服务场景多元化

据互联网公开数据显示，为获取具有参考价值的信息和内容，年轻的消费者会通过网络和线下门店同时消费，进一步观察线上渠道，微信、互联网家装平台、电商平台等等的接触率相对较高。

因此，家居家装行业对需要围绕Z世代重度活跃的社交媒体或平台，建立更为丰富的内容矩阵，针对各色家装群体输出不同风格的深度内容，承载不同的沟通和联动作用。

同时，多渠道覆盖的触达决策不容有失。将家居家装服务与年轻客群的生活场景深度结合，打通线上与线下、工作、娱乐与休闲的消费闭环，创造更多的互动机会，吸引年轻客群到线下体验店或其他线上渠道，在购物、体验、交易等互动中吸引用户。

二、颜值+口碑，强化圈层营销，形成裂变增长

“这是一个看脸的时代”，对于家居装修行业更是如此，很多企业都在原有产品的基础上提升了产品的颜值，如ins风，简约风等，可是如何才能把颜值推出去，在Z世代人群中创造网红热度，刺激消费呢？

Z世代以兴趣划圈，新鲜、多元、有趣的营销活动和形式，更容易激发他们的参与、体验、种草和分享。

比如，一家大型家居企业一年一度开展的“超级品类节”，通过线上直播逛店、线下快闪等更多创新性玩法，打造了堪称家居史上声量最大、互动最潮、最会玩的全国性单品类家居消费节日IP，持续不断地赢得了年轻消费者的关注和口碑。

三、百度爱番番助力家装行业精准瞄准Z世代

成长于数字化环境下的Z世代在选择家居装修行业时，更注重情绪出发，社交分享。百度爱番番基于新生代消费者洞察，构建了多渠道加深Z世代用户体验的获客解决方案，帮助家居装修行业创造丰富的场景体验空间，融入年轻人的生活与心智。

1、营销自动化旅程拓展营销触点，活化引流

Z世代消费者获取信息的渠道日益多样化和碎片化，家居装修企业想要在碎片化的流量池里俘获他们，需要思考的是如何实现客户线上线下行为的收集和整合，从而形成了该用户的全渠道用户画像并结合营销策略，在不同营销触点中对客户进行精准触达，提升触达效果和营销转化。

百度爱番番能够打通多种家居装修的营销渠道，实现渠道流量自动落潜，支持潜客身份、潜客标签、丰富潜客线索与营销玩法的统一管理。而自动化旅程则能够帮助企业管理全渠道活动，如快速生成直播物料等精准触达Z世代，自动化完成从公域流量池 – 私域流量池 – 线下门店（小程序）下单的路径。

2、裂变营销创新社交场景，助力流量破圈

回想一下现在的朋友圈，相较于其他人，Z世代的同龄人是否会更乐意晒出自己装修好品味的情景？就像在前文提到的，家居装修行业在Z世代这一客群中自带强烈的“社交裂变”属性和口碑属性。买出共鸣、吸引同好、跟上圈内潮流、成为了Z世代“社交消费动机”。

基于这样的消费属性，百度爱番番可通过多场景社交营销玩法和丰富有趣的数字化营销裂变工具，助力企业，与媒体、平台、IP等流量矩阵进行深入合作，从不同维度挖掘Z世代的消费需求，进而针对性定制营销策略。

以社交媒体裂变举例，百度爱番番裂变营销工具可快速生成裂变推广海报和裂变活动页，灵活地设置Z世代客户群体在消费家居装修产品时热衷参与的活动规则，还能实现裂变活动的快速搭建，同时可生成多渠道专属二维码，助力营销效果指数级提升。

Z世代成消费主力军，家居家装行业如何俘获新一代客群 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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