高档餐厅收高额开瓶费？ 律师称开瓶费属于霸王条款酒店_新浪财经_新浪网

原标题：高档餐厅收高额开瓶费？ 律师称开瓶费属于霸王条款 来源：北京青年报 高档餐厅巧立名目收高额“开瓶费”？ 店家以酒具使用费等名义向自带酒水消费者收取服务费用 律师称“开瓶费”属于霸王条款 北京国贸附近公司众多，客流量巨大，周边有多家中高档西餐厅。北京青年报记者8月24日进行调查发现，对于消费者自带酒水的行为，多个店家以酒水服务费、酒具使用费、杯子租赁清洗费等名义，每瓶少则收取100元，多则收取三四百元的“开瓶费”。记者已将采访中了解到的相关情况，向朝阳区市场监督管理局进行反映。 反映 自带酒水被要求收取酒水服务费 “几天前，我到国贸一家名为福楼毕斯罗F Bistronome的餐厅吃饭，自己带了红酒，店方说是需要收取酒水服务费，每瓶200元。”市民张女士向北青报记者爆料称，因为对这一做法感到不解，她据理力争，店家工作人员答复，如果使用店里的开瓶器、红酒杯、醒酒器，就要收取费用，如果都不需要，只用喝水的杯子，他们可以免除费用。还有一个办法可以免费，就是购买一瓶店家的红酒，但张女士观察了一下菜单上的价格，最便宜的红酒都在200元以上。 面对张女士执意使用红酒器具，店家称收取的费用主要用…