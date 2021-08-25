详细说明 供应CDLF120-50-2立式加压泵 多级管道离心泵 本泵是龙亚泵阀根据ISG型立式离心泵及DL型立式多级离心泵的优点而设计的。CDLF120-50-2立式加压泵 多级管道离心泵在结构上采用了立式、分段形式，泵的吸入口与排出口设计在下方成一字形，并采用了比较佳水力模型。泵的轴向力采用水力平衡方法解决，残余轴向力由一个球轴承承受，因而运转平稳、低噪音、占地面积小、装修方便。外筒体用不锈钢制造，外型美观，特别适合于高层建筑多台泵并联使用，以减少单泵机组配带功率，简化电控设备。如需咨询多级泵价格与型号等相关事宜，请电O2l-3351 01l7 , 3351 Ol87。手. 机：189646590O1。CDLF120-50-2立式加压泵 多级管道离心泵适用于高低层建筑的住宅、医院、旅馆、百货大楼、办公大楼等的消防、生活供水以及空调机组循环、冷却水输送等。使用范围:立式离心泵，供输送清水及物理性质似清水的其它液体之用，使用介质温度不超过80℃，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等。适用于能源、冶金、木材加工、…