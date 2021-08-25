奥的斯机电亮相2021重庆智博会，电梯“智造”赋能智慧城市建设

重庆2021年8月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年8月23日，2021中国国际智能产业博览会（以下简称2021智博会）在重庆拉开帷幕，奥的斯机电电梯有限公司亮相本次大会，分享奥的斯机电在电梯智能制造领域的革新经验，并带来OTIS CONNECT 物联网解决方案和OnGuard 健康电梯解决方案两大前沿电梯技术，以过硬的产品、先进的技术和创新的解决方案为引擎，助力打造重庆“智慧之城”。

在2021智博会上，奥的斯机电参与了以智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸和数字化管理五大应用模式所打造的工业互联网创新体验展陈项目，该项目坐落于重庆礼嘉智慧公园，距离奥的斯机电重庆工厂仅两公里，将作为工业互联网相关的永久性展陈。



2021智博会奥的斯机电展区

立足重庆，为西部发展增效提速

多年来，奥的斯机电深度参与了重庆的城市化建设与高质量发展，已累计为重庆提供了近3万台电扶梯设备、为约1.5万台设备提供维保服务，其中包括英利国际金融中心、重庆图书馆、科技馆等知名地标，龙湖时代天街、北城天街等商业综合体、重庆地铁5号线等重要基建项目。

除了重庆，奥的斯机电还在成都、西安、兰州、贵阳、乌鲁木齐等西部主要城市设立分公司和服务站，打造了西安莱安中心、兰州国芳百货、成都多条地铁线等众多知名项目。

奥的斯机电电梯有限公司总裁虞横表示：“一直以来，奥的斯机电立足重庆，与中国西部的建设发展同频共振。我们将始终把客户放在首位，凭借优质产品、先进技术与卓越服务，为西部地区的未来发展增效提速。”

金牌工厂，从“制造”走向“智造”

本届智博会的主题为“智能化：为经济赋能，为生活添彩”，聚焦数字产业化、产业数字化，展示重庆“智造重镇”和“智慧名城”的成果。

基于对重庆市场潜力的看好、并为西部市场客户提供更贴心和高效的服务，奥的斯重庆工厂于2012年正式落户两江新区，于2014年获得全球权威绿色能源建筑评价体系LEED金牌认证，2017年获评奥的斯全球金牌工厂，2020年荣获重庆“首批制造业产业链龙头企业”称号，并提前两年兑现“十年内发运十万台”的承诺，是奥的斯机电智能制造的一张“名片”。

奥的斯机电重庆工厂引入奥的斯全球先进的技术和卓越的制造装备，实施奥的斯全球统一的质量标准，具备符合国家标准的技术设计和稳定可靠的质量保障体系。

奥的斯机电重庆工厂将数字化、智能化革新项目运用在产品设计、生产、发运等流程中采用进口数控机床、进口机械臂、智能制造执行系统，组成了一条用于电梯轿壁生产的、高速稳定且低成本的高科技现代产业线，依托高科技智能产业线、物联网技术、智能机器等技术优势，以及定制化工艺、实时质量管理等“工业4.0”智能制造工艺，逐步完成了从传统人工生产模式向自动化管理生产模式的转变，从“制造”向“智造”升级。

不仅如此，奥的斯机电重庆工厂还采用了多项领先科技和节能环保的生产流程，大幅降低碳排放量，节约水资源，且回收再利用建厂初期产生的大部分建筑垃圾，严格按照“绿色工厂”建设管理。2014年，奥的斯机电重庆工厂荣获了全球权威绿色能源建筑评价体系LEED金牌认证。



奥的斯机电OTIS CONNECT 物联网解决方案

智能产品，用科技守护乘梯安全

在2021智博会上，奥的斯机电带来的OTIS CONNECT 物联网解决方案和OnGuard 健康电梯解决方案两大前沿电梯技术受到了广泛关注。

“物联网+维保”的电梯维保新模式在2018年被写入国务院办公厅的工作意见中。奥的斯机电在2019年正式推出OTIS CONNECT 物联网解决方案，能够全天候监控设备运行状态，一旦监测到潜在故障就自动发布警报，维保工程师可以更快速响应，修复潜在的电梯故障，真正做到预测性维保。在此基础上，OTIS CONNECT 还可以为客户呈现电梯设备的运行状态，让维保工程师和客户深入了解电梯的准确数据，提升电梯运行表现，为业主和乘客提供更大的效益。

OTIS CONNECT 依托于奥的斯全球技术优势，加之海量大数据资源和拓展空间，可以实现更精准的数据计算，因此具备更智能的管理表现；同时采用金融级的数据保护方案，全方位保护客户和电梯运行的数据安全，已获得国家信息安全等级保护认证。

2020年，奥的斯机电还推出了OnGuard 健康电梯解决方案，通过轿厢空气净化、轿厢紫外线杀菌、轿厢按钮杀菌等科技，实现持续净化电梯轿厢内空气、清洁轿厢壁细菌，让乘梯更安全、舒适。



2021智博会奥的斯机电电梯轿厢展示

行业革新，赋能智慧城市建设

重庆是西部重要的工业基地，作为当地制造产业链的龙头企业，奥的斯机电重庆工厂大力实施以大数据、智能化为引领的创新驱动发展战略，以重庆为立足点辐射广大的西部市场，积极推动行业的“智造”革新，为国内电梯行业的智能升级起到了良好的示范作用。

无论是电梯物联网技术的研发，还是健康电梯技术的创新，一直以来，奥的斯机电对安全出行、便捷出行的民生需求都保持着高度关注。未来，奥的斯机电将始终坚持“以客户为中心，以服务为导向”的理念，与西部、乃至全国客户一起“同心同行”，积极推动数字化、智能化发展，为中国智慧城市建设增效赋能。

奥的斯机电亮相2021重庆智博会，电梯“智造”赋能智慧城市建设 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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