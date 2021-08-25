上海2021年8月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年8月20日，TESORO意大利高级珠宝“无界”2021《逍遥游》新品大秀在上海隆重举行。位于上海时尚艺术地标—复星艺术中心活动现场星光熠熠，TESORO品牌创始人刘薇女士、欧洲科学院外籍院士、上海交通大学人文艺术研究院王宁院长、上海市美学学会祁志祥会长、时尚博主甜仇等人亲临现场，共同见证TESORO《逍遥游》系列新品的首度亮相。

作为此次活动的赞助商，中国指甲油品牌引领者illombo怡兰葆跨界来到本次TESORO意大利高级珠宝“无界”2021《逍遥游》新品大秀的活动现场，在体验区内设立展台，illombo怡兰葆食品接触级指甲油及illombo高端手护产品均亮相本次大秀。

大秀会场所在的复星艺术中心，地处上海外滩金融中心地块内，是魔都城市名片之一，意大利高级珠宝与浦江风貌相映交融，绽放耀眼光芒。这座由移动幕帘所包围的建筑层次多样、转动灵活，与《逍遥游》所传达的随心所欲、灵活化物的浪漫主义巧妙呼应。

会场特别布置了子品牌海顿沉浸式体验区，为不日举办的敦煌大秀预热。体验区通过现代简约艺术元素营造交错的敦煌沙漠空间，嘉宾在此不仅可试戴TESORO子品牌海顿“敦煌系列”新款珠宝首饰，更可感受食品接触级指甲油illombo怡兰葆的魅力，各界共同探索人与自然的和谐相融，进一步凸显本次活动主题“无界”意在打破禁锢，追求自由，探索人、生物和生态间平衡的核心概念。

illombo怡兰葆将健康随享的品牌理念融入每一个产品中，指甲油全系产品均采用食品接触级原材料，健康无害、温和安全，一刷即可轻松上色，且无刺鼻气味，同时兼具饱满色泽与速干特性，爱美人士只需花费极少时间便可轻松打造时尚的指尖造型。撕拉式的卸甲方式也是illombo怡兰葆指甲油的特点之一，轻轻一撕即可将其整片剥离，随心换色且不伤害甲面，助力消费者尽情享受愉悦时刻。

illombo怡兰葆与TESORO意大利高级珠宝的合作，源于品牌精神的契合。倡导自然纯净、和谐共生的illombo怡兰葆与追求自然和谐之道的TESORO意大利高级珠宝在品牌理念上有着异曲同工之处。从自然中汲取灵感，illombo怡兰葆以自然之力打造现代美学产品，采用可回收使用的瓶身、可降解的产品包装，拥有SGS皮肤科安全测试、小鱼亲测等多项安全检测报告，将绿色环保理念与可持续概念完美融入指甲油，引领自然美学新风向，以自由“无界”的健康生活方式追寻自在真我。

可持续发展是illombo怡兰葆不断关注的话题，此次，品牌通过与TESORO意大利高级珠宝强强联合，在自然共生与时尚美学之间搭建起探索的桥梁，不仅展示色彩潮流，以匠心品质铸就卓越产品，更旨在向消费者倡导健康自在的现代生活方式，与之一起探索人与自然和谐的相处之道。

传承文化经典、映射人性光辉，追寻美学巅峰 — TESORO品牌创始人刘薇女士用行动与实力彰显了TESORO“不忘初心，凝聚匠心”的品牌精神，将品牌从艺术精神逐步推向更高境界的人文价值。而illombo怡兰葆也将继续怀揣对自在舒适生活的向往以及对环保共生的追求向着未来不断探索。

怡兰葆携手TESORO，从“无界”中领略自然匠心，探索和谐共创之美 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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