通过妙趣横生的沉浸式体验，让青少年在上海迪士尼乐园收获快乐的同时，启迪环保意识

上海2021年8月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 上海迪士尼度假区始终致力于在本地社区推广环保意识，鼓励每个人从点滴行动开始，为地球带来积极的影响。为进一步践行度假区的环保承诺，上海迪士尼度假区将于今年秋季开启全新青少年项目 — “迪士尼分类再创奇妙行”，启迪青少年环保意识。通过度假区及其企业联盟合作伙伴特别打造的一系列独特体验和娱乐演出，青少年将在上海迪士尼乐园收获一段寓教于乐的沉浸式环保主题体验。

全新的“迪士尼分类再创奇妙行”青少年项目将融合迪士尼独特的沉浸式故事讲述，旨在提升年轻一代的环保意识，并激励青少年们在日常生活中采取积极行动、共同保护地球。作为该项目的一大亮点，青少年学生们将首先来到位于上海迪士尼乐园明日世界主题园区的E空间·百事舞台，欣赏由一支活力四射的乐队“分类回收杂物打”带来的精彩演出。这支乐队所使用的乐器取材于日常的废弃物品。他们在用手中的“乐器”击打出律动节拍的同时，也将向大家介绍废弃物分类与回收的举措和知识，并邀请学生们参与互动游戏。此外，这场充满活力的演出也会不定时于明日世界精彩上演，鼓励所有游客在日常生活中秉承环保意识。

作为该项目的官方饮品合作伙伴，康师傅和百事公司合作在上海迪士尼乐园的主题园区 — 梦幻世界、宝藏湾、明日世界及奇想花园 — 设置四个塑料瓶回收机，方便游客将废弃饮料瓶进行投递回收。这些塑料瓶回收机的设计均以其所在园区为主题，确保游客的沉浸式游玩体验。作为“迪士尼分类再创奇妙行”项目的一部分，学生们也将学习这些塑料瓶回收机的使用方法，并且了解垃圾回收的重要性。

参与“迪士尼分类再创奇妙行”项目的青少年学生们还将体验一系列其它充满趣味的活动，进一步了解和践行垃圾分类。学生们可前往位于梦幻世界的老藤树食栈参观度假区餐厨垃圾分类实践，并见证多才多艺的保洁演职人员是如何利用他们在乐园各处收集的树叶、花瓣等材料以及水来制作具有纪念意义的艺术品。每位参加项目并完成所有活动的学生将收获一份特别的证书，以纪念他们在上海迪士尼度假区的这场奇妙的探索之旅。

“迪士尼分类再创奇妙行”项目计划于今年秋季起面向上海及全国7至11岁的学生团体（50至200人）开放预订。报名该项目的学生在获得乐园一日票的同时，将可参与一系列专为青少年打造的充满互动性的废弃物分类实践分享，收获一段寓教于乐的精彩旅程。

上海迪士尼度假区推出“迪士尼分类再创奇妙行”青少年项目 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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