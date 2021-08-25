VisIC Technologies 在新一轮融资中筹集了 3500 万美元

VisIC Technologies 在由金沙江资本(GSR) 领投的新一轮融资中筹集了 3500 万美元，以增加氮化镓半导体在电动交通领域的应用

以色列 Ness Ziona2021年8月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，VisIC Technologies 公司完成了一轮 3500 万美元的融资，以支持越来越多汽车客户的强劲需求。该轮融资由 GoldenSand Capital（金沙江资本）和 HG Semiconductors（宏光半导体）通过 Fast Semi Corporation 领投。 知名的苏州晶方半导体科技股份有限公司作为共同投资者加入了本轮融资，投资1000万美元。

VisIC Technologies 是用于电动交通应用的氮化镓 (GaN) 功率器件的全球领导者，专注于高功率汽车解决方案。其高效且可扩展的产品基于数十年来在氮化镓半导体方面的深厚技术经验积累和知识驱动。

“汽车行业的电气化发展推动了对功率半导体的巨大需求，我们预计未来十年将继续保持强劲增长态势 ，“VisIC 的首席执行官兼联合创始人 Tamara Baksht 博士这样说到， “与此同时，电池能量使用效率对电动汽车的成本和性能至关重要，而基于 GaN 设计的汽车组件在高效率方面优于同类竞争技术。通过本轮投资，我们将能够扩大我们的产品范围，并为我们的客户提供更好的支持。”

伍伸俊先生将代表 Fast Semi Corporation加入 VisIC Technologies 的董事会。 伍伸俊先生于 2004 年共同创立金沙江资本，目前是金沙江资本的董事长，在科技和新能源领域有着出色的投资案例：包括 Lattice Power（2015 年获得中国国家科技一等奖）、Silevo Solar（出售给SolarCity/Tesla（2014 年）、SEEO（最早的固态电池公司之一，后于 2013 年出售给博世）、Aleees（亚洲最大的磷酸铁锂材料公司）和朗拜新能源科技有限公司，（中国发展最快的电动汽车电池 NMC 811 正极材料公司，并于 2019 年 7 月在上海 STAR 交易所上市）。作为董事会成员，他将通过 GSR Semiconductors 及其在深圳的高功率和快速充电技术实验室，领导针对中国市场的 VisIC 汽车 GaN 器件的应用工作。“GSR正在投资改变游戏规则的技术公司，我对 VisIC公司的产品和知识渊博的团队印象深刻。我们很高兴有机会与 Tamara、Gregory 以及他们的团队合作，加速 氮化镓技术的推广应用，并为创建一个全球性成功的企业而努力”，伍伸俊先生讲到。

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