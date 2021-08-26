北京封控社区：“解封”不“解防” 常态化防疫需注意六点_腾讯新闻

央广网北京8月25日消息（记者黄玉玲）在24日举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任庞星火宣布，北京市的朝阳区、海淀区、昌平区、房山区等四个区的21个封控小区全部解封。昌平区龙泽园街道龙跃苑二区、房山区阎村镇乐活家园社区由中风险地区已经降为低风险地区。目前，北京市全市均为低风险地区。 昌平区：恢复复工复产 实行常态化防控措施 7月28日晚，北京市昌平区出现京外关联本地确诊病例后，在北京市疾控专家指导下，昌平区连夜对病例居住的龙泽园街道龙跃苑二区和周边9个小区、2个风险点位，以及病例工作单位实行封闭管控，坚决阻断疫情传播途径。 北京市昌平区副区长佟立志介绍：“在封控期间，我区全力做好人员管控、核酸检测、服务保障、人文关怀等工作，在符合解封条件后，经疾控专家组严格评估，截至8月21日，已科学有序解除了所有封控区域。其中：对于病例居住地周边9个小区和2个风险点位，在满足14天封闭管控、所有人员4次核酸检测及环境检测结果均为阴性、无新增病例及阳性点位出现等条件下，已于8月12日0时解封。对于病例工作单位，在符合上述解封条件后，于8月14日0时部分解封…