大庆村青年公寓投用 重庆加快保障性租赁住房项目投用进度

图为近期投用的大庆村青年公寓样板间照片。新华网 发 新华网重庆8月26日电（韩梦霖）近日，位于重庆市江北区大石坝片区的CCB建融家园•大庆村青年公寓正式运行，该项目为建融公司在重庆主城落地的第5个保障性租赁住房集中式项目。据介绍，今后重庆市将加大存量房屋改建支持力度，对符合条件的闲置和低效利用商业办公、旅馆、厂房、仓储、科研教育等非居住存量房屋，允许改建为保障性租赁住房。 青年白领公寓位于江北区大石坝片区，为江北区主要白领集中地之一，主要解决周边工作人群居住问题。该项目原为闲置的国有资产，2021年引入建融公司整体打造形成青年白领公寓，项目共286套房源，户型标准以建筑面积不超过70平方米的小户型为主，其中22至44平方米的单间配套共277套。 项目为精装修拎包入住房源，租住对象只需准备个人生活用品即可入住，从找房到入住可在一小时内解决。项目1-2层为公共服务区域，设置了青年社区图书馆、青年乐淘吧、互联网会客厅等，室内采用装配式装修，营造了良好的社交氛围及居住环境，实现年轻人“居住+生活+社交”的租住新体验。 项目租金略低于周边同地段同品质项目租金，面向符合条件的无房新市民、青年人，…