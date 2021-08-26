广西有序开展跨省团队游及“机票＋酒店”经营业务_旅游中国_中国网_中国旅游外宣第一品牌

中国网8月26日讯 8月25日，广西壮族自治区文化和旅游厅发布《关于进一步做好跨省（市、区）旅游经营活动的通知》（下文简称《通知》），从25日起，广西各旅行社及在线旅游企业可有序开展跨省团队旅游及“机票＋酒店”经营业务。 《通知》要求， 各地旅行社及在线旅游企业在有序开展跨省（市、区）旅游经营活动过程中，需了解掌握旅游目的地和客源地疫情形势和防控政策，并对其进行风险评估和分析，做到妥善安排团队旅游线路，不组团前往国内中高风险地区所在省（区、市）旅游，不承接来自中高风险地区所在省（区、市）的旅游团队，不组织中高风险地区游客外出旅游。 《通知》指出，凡是 出现中高风险地区的省（区、市），立即暂停跨省（市、区）旅游经营活动。 行程中一旦发生突发疫情或疑似感染病例时，严格按照当地疫情防控机构要求和指引，及时调整或取消行程、停止旅游活动，并配合有关部门做好团队人员信息报备、健康监测等工作。 《通知》强调，要严格落实国家和广西的各项防控措施与指引，认真负起防控疫情主体责任，加强对导游和旅行社从业人员及游客的健康管理，确保经营活动安全规范有序。 各地文化和旅游行政管理部门要认真履行监管与指导职责，确…