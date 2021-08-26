环保投入超4亿，西藏这条高速“贵”着呢

8月21日，G6京藏高速公路那曲至羊八井段通车试运行，该路段227公里，设计行车时速120公里。至此，全长295公里的G6京藏高速公路那曲至拉萨段（简称“那拉高速”）全线通车，西藏高等级公路通车总里程达1105公里，这是首条连接西藏自治区首府城市拉萨和藏北草原的高速公路。通车后，拉萨市与那曲市的车程由过去的6个多小时缩短至3个小时。 草甸回植 打造高原花海 从拉萨出发，那拉高速一路向西，藏北草原的美一览无遗。“哇，好漂亮——这里怎么会有花田？”车窗外绵延几公里的花海，紫色、黄色、绿色、蓝色交相辉映，为这条高原高速平添了几分诗意。 那拉高速沿途美景。 人民网 李海霞摄 “这是我们结合长期从事高寒地区环境保护与生态修复的科研生产实践经验打造的‘高原花海’，目前道路两旁各5公里，占地面积40余亩。”中交一公院那羊项目设计代表组组长王伟为大家揭开了谜底，“不仅可以增加视觉享受，还可以作为高寒高海拔地区苗圃培育驯化基地，这对环境保护、景观提升和推动高寒高海拔地区生态修复都具有重要意义，后期还会扩大种植规模。” 高寒缺氧加强紫外线，在这样恶劣的自然条件下，花海是如何打造出来的？“首先要保证成活率，…