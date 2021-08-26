同程艺龙拟改名同程旅行 标志也要换同程艺龙同程携程_新浪科技_新浪网

原标题：同程艺龙拟改名同程旅行 标志也要换 【TechWeb】8月26日消息，同程艺龙发布公告，公司董事会建议将公司英文名称及中文名称分别由“Tongcheng-Elong Holdings Limited同程艺龙控股有限公司”更改为“Tongcheng Travel Holdings Limited同程旅行控股有限公司”。 同时，待公司改名生效后，同程艺龙公司标志也会更改。 现有标志 拟定标志 同程艺龙董事会认为，建议新名称更好匹配集团的长远发展策略，其将加强旅游业的整体品牌效应并为股东及客户创造价值。因此，董事会相信更改公司名称符合公司及其股东整体最佳利益。 不过，更改公司名称须待同程艺龙股东及开曼群岛公司注册处处长批准后方可作实。 此外，同程艺龙表示，待联交所确认及更改公司名称生效后，将更改于联交所买卖的公司股份的中英文股份简称。 企查查信息显示，2015年，携程联手腾讯和铂涛集团，收购艺龙 37.6% 的股权，成为艺龙最大股东。艺龙在2016年上半年完成私有化退市。此后，在共同股东腾讯和携程的推动下，2017年12月同程网络与艺龙旅行网宣布正式合并为一家新公司，新公司取名“同程…