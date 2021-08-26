沈阳2021年8月26日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 8月24日，国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TUV大中华区（以下简称“TUV莱茵”）与华晨宝马汽车有限公司（以下简称“华晨宝马”）在沈阳举行了颁证仪式，正式认可其电磁兼容（EMC）试验中心（以下简称“试验中心”）具备E-mark认证TUV莱茵目击实验室资质。华晨宝马汽车有限公司研发中心副总裁米乐先生（Patrick Mueller）、电子电气部门负责人Nicolas Kloss先生，TUV莱茵大中华区交通服务副总裁黄余欣、总经理李卫英等出席了颁证仪式。



双方代表合照

黄余欣在致辞中表示：“TUV莱茵与华晨宝马已有多年的合作基础，共同致力于技术创新和安全质量提升，为消费者提供卓越的产品、服务和体验。未来，TUV莱茵将凭借在汽车领域丰富的技术积累和项目经验，以及覆盖全球的服务网络，为华晨宝马的技术研发、品质管控和国内外市场拓展提供全方位技术支持。”



TUV莱茵大中华区交通服务副总裁黄余欣发表致辞

华晨宝马汽车有限公司研发中心副总裁米乐先生（Patrick Mueller）表示，感谢双方为此次合作所付出的努力，不仅扩展了研发中心的能力还获得了TUV莱茵目击实验室的资质，这是研发中心发展的一个重要里程碑。希望未来与TUV莱茵加强合作，更加坚定地迎接未来新业务的挑战。

联合国欧洲经济委员会（UNECE）的E-mark认证是目前世界上最被广泛接受的整车和零部件认证体系，取得E-mark证书，即意味着汽车生产企业获得了进入全球多个国家市场的“金钥匙”。TUV莱茵依据相关质量管理文件对试验中心进行审核，基于评估结果，授予华晨宝马目击实验室认可资质，表明试验中心在检测能力、设备与环境条件、实验室管理等方面皆已具备UNECE R10.06的检测能力。未来，可由TUV莱茵技术专家依据UNECE R10.06标准要求对华晨宝马的车辆产品进行现场目击测试，高效控制产品测试认证进程，加快认证速度，降低成本。



华晨宝马汽车有限公司研发中心电子电气部门负责人Nicolas Kloss先生发表致辞

TUV莱茵的车辆检测认证服务始于1904年，拥有超过百年的专业经验。针对汽车行业的解决方案涵盖整个产业链的每个关键点，包括研发阶段的目标市场法规调研，整车与零部件测试及认证，功能安全、网络安全、道路适应性测试、市场准入认证，到生产阶段的质量管理，售后阶段的服务质量提升，以及供应商能力搭建、人员资质认证等服务。TUV莱茵会持续拓展在汽车领域的技术能力，通过专业便捷的一站式服务，帮助广大车企及零配件供应商提升整体品质管理水平，携手同行业者推动汽车产业高质量、可持续发展。

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TUV莱茵为华晨宝马EMC试验中心颁发E-mark目击实验室认可证书 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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