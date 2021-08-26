北京2021年8月26日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 箩筐技术公司（股票代码 LKCO）（以下简称“箩筐”或“公司”），是全球技术领先的时空智能大数据服务公司，中国领先的位置数据及行业应用解决方案提供商，中国领先的高精度地图服务商。公司今日公布2021年上半年公司管理层报表。报表显示：

上半年总营收3,780万美元，较去年同期730万美元增长3,050万美元，同比增长417.8%。

其中，LBS业务收入达3,160万美元，较去年同期710万美元增长约为2,450万美元，同比增长345.1%，为业绩贡献主要力量。主要得益于公司对地理信息的兴趣点（POI）、特征区域面（AOI）等数据的关联及AI算法分析服务平台的技术与算法的持续优化，提升了LBS客户广告转化效果，促使LBS客户大幅增长；

遥感及GIS数据管理服务平台系列软件服务及销售带来收入为440万美元，较去年同期24万美元，同比增长1,733%；

此外，公司在第一季度末完成收购易图通交割手续后，从第二季度开始与易图通报表合并。第二季度易图通带来180万美元的业绩贡献，主要是车厂自动驾驶HD Map相关数据服务。

2021年是公司业务管理目标定义的市场增长元年，公司对技术的持续投入和产品优化迭代获得市场认可和明显竞争优势。在2021年上半年，公司收入较去年同期实现了大幅跃升。在顺利完成对易图通的收购、融合后，实现了公司三大主营业务领域时空数据商业化的布局，分别是：智慧交通（自动驾驶、智慧公路、车路协同）、自然资源资产管理（碳中和及环境保护遥感数据服务）及LBS智慧行业应用。目前，公司已取得三大主营业务领域的相关订单，将于下半年实施。未来，公司将延续上半年的积极势头，持续在技术和市场拓展发力。

此外，根据纳斯达克上市规则，作为在美上市的外国私营发行人（FPI），公司需要在不晚于2021年12月31日发布截至2021年6月30日的六个月内的公司业绩报告。除向证券交易委员会提交或提供的财务报告外，公司计划在未来两个月内公布2021年上半年未经审计的财报，并举办中期电话会议讨论业绩及近期企业发展情况。

关于箩筐技术公司

箩筐技术公司是全球技术领先的时空智能大数据服务公司，中国领先的位置数据及行业应用解决方案提供商，中国领先的高精度地图服务商。依托自主研发的专利技术，基于高精度地图及多源时空智能大数据，建立城市级和行业级全息时空数字孪生系统，积极服务于智慧交通（自动驾驶、智慧公路、车路协同）、自然资源资产管理（碳中和及环境保护遥感数据服务）、LBS智慧行业应用（移动互联网本地商业位置服务、智慧出行、智慧物流、新基建、智慧城市、应急救援）等领域。

关于易图通

易图通是箩筐的全资子公司，是中国领先的高精度地图厂商之一，中国高精度地图市场头部服务商，拥有导航电子地图制作、互联网地图服务、地理信息系统工程等甲级测绘资质，积极发展自动驾驶和高精度地图服务。了解更多公司信息请登录：www.emapgo.com.cn

商业风险和前瞻性陈述

本新闻稿所载内容可能包括前瞻性陈述，这些声明符合并依照美国1934年《证券交易法》21E条款和1995年的《私人证劵诉讼法》创建的安全港定义。前瞻性陈述中会使用一些术语，例如“将要”、“期望”、“期待”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“目标”、“未来”、“展望”和其他相似的表述。前瞻性陈述以管理层目前的预期以及现在市场和运营情况为基础，包括了已知和未知的风险、不确定性和其它因素，这些情况都难以预测而且大多是公司难以掌控的。因此可能导致实际结果、表现或成绩与前瞻性陈述出现很大偏差。请参阅公司提交给美国证券交易委员会文件中列明的各种风险和不确定性因素。除法律要求之外，我们没有义务出于任何原因更新或修订前瞻性陈述。

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箩筐公布2021年上半年初步业绩，半年收入达3,780万美元，创历史新高 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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