纽约2021年8月26日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，纳斯达克上市公司彩色星球科技（美股代码：cscw）全资子公司彩色中国正式与海南达达兔网络科技有限公司签订收购意向协议，公司预计或将收购达达兔大部分流通股，获奖直接投资达达兔’S 计划海外上市。公司在未来将展开多种合作模式在互联网游戏研发、发行及全球化运营展开深度合作，未来将借助母公司彩色星球科技在全球化的战略部署以及海外上市经验优势，同时为全球数亿玩家用户提供多元互动游戏体验。

海南达达兔网络科技有限公司（以下简称达达兔），成立于2019年7月，注册资本过千万，已累积过千万用户，主营业务专注于移动游戏用户进行游戏研发、发行及精细化运营，依托强大的互联网平台，打造以游戏为核心的互联网游戏商业公司。其核心团队成员均来自国内行业一线公司，拥有丰富的行业核心资源，自公司成立以来，已发行和运营上百款产品，自研产品6个，所研发发行的互联网游戏《亮剑》、《青云决》、《官居一品》、《武圣传》、《沙巴克传奇》、《葫芦娃》、《金币富豪》、《商道高手》等均获得高口碑和用户量。种种数据证明达达兔已经拥有完整的产品矩阵，专注游戏细分赛道进行研发，通过精准定位和独特的买量手法进行产品发行和快速提升用户量和产品收益，从而成为行业佼佼者。

通过此次股权收购，彩色中国和达达兔计划共同开发网络游戏，并在快速增长的游戏市场中拓展，利用两家公司的商业优势，促进产品的持续改进，并通过创新和人工智能的使用吸引更多用户。产品多元化及周边产品、网络游戏课程等相关产品的开发也有望成为新的收入来源。彩色星球CEOBasil Wilson表示：“目前移动互联网游戏可谓是相当庞大的一个市场，在全球有着数十亿的玩家用户，市场发展潜力无限，彩色中国通过合作深入拓展线上游戏领域，可以说是开辟了更多市场空间，对于母公司彩色星球也可以说无形中带动了海外市值的走势。达达兔公司是一家非常具备潜力的游戏公司，公司希望通过此次并购可以让达达兔进军国际市场，在国际手游市场占有重要的地位”

此次并购意向的达成也是彩色星球在娱乐科技领域里一个新的发展，公司认为认为，移动互联网游戏未来将经历爆发式增长。无论是直接收购还是 IPO ，通过与达达兔的合并以及参与手游市场，彩星科技都将获得更大的收益。

彩色星球科技布局国际手游市场，打造明星IP娱乐产品 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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