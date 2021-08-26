业绩超预期 逐渐由支付扩充到数字化的科技赋能商业服务

香港2021年8月26日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 中国领先的以支付为基础的科技平台 — 移卡有限公司（“移卡”或“公司”，股份代号：9923.HK）今日欣然宣布截至2021年6月30日止六个月（“期内”或“上半年”）的中期业绩。

公司董事会主席、行政总裁兼执行董事刘颖麒先生表示： 2021上半年，随着中国实体经济的重启及复苏，为本公司业务从支付扩充到数字化的科技赋能商业服务提供了绝佳的机会，我们也持续通过创新满足商家和消费者多元化的需求。在商户生态方面，活跃支付服务商户数同比增长30.6%至近613万；在消费者生态方面，通过专注于以小额高频为主的线下支付场景，本公司通过商户生态触达的消费者数同比增长67.2%至8.2亿。在商业数字化方面，我们专注于帮助商户提高经营效率。为实现此目标，我们持续优化自研的SaaS数字化解决方案并提升门店经济模型。此外，我们不仅通过营销服务帮助商户提升品牌知名度，还致力于帮助商户直接提高业绩。为实现此目标，我们推出到店电商服务。商户能够通过创建多种类型的促销活动，并利用我们的线上线下的销售网络触达数百万消费者。

刘颖麒先生补充道：科技赋能商业服务继续高速发展，商户转化上成果显著，同比增长189%，科技服务毛利贡献亦有显著提高，从去年同期的34.9%提升至43.5%。与此同时公司上半年通过多元化的渠道体系建设和有吸引力的费率政策显著加速支付流量的增长，为商业赋能服务，消费者洞察和触达提供重要支点。基于我们对公司业务增长策略的信心和对核心人才激励的重视，公司也于近期宣布总计不超过1亿美元的股份购买计划，购回的股份将用于优秀员工的受限制股份的发放。

财务摘要

回顾期内，公司总收入达人民币1,402百万元，同比增长30.2%，科技赋能商业服务的收入同比快速增长86.6%至人民币358百万元。

公司录得净利润达人民币291百万元，同比增长30.7%；经调整后净利润同比增长142.2%，至人民币318百万元。公司权益持有人应占每股盈利为人民币0.71元。

公司的SaaS数字化解决方案录得收入人民币近2,734万元，同比增长134.3%。

金融科技服务录得收入人民币4,272万元，同比增长近18.7%。用户通过公司获得的贷款总额约人民币5.373亿元，加权平均账期为10.2个月。

精准营销服务录得收入人民币2.4亿元，同比增长近68.5%。

新推出的到店电商服务录得收入达人民币4,495万元。

经营摘要

支付业务GPV表现强劲，突破人民币9,904亿元，同比增长56.1%，其中基于应用程序的支付GPV同比增长近72.9%，占比从去年同期的55.8%增长至61.8%。二维码支付日交易笔数峰值达近4,200万笔。

公司生态体系内积累的商户、消费者及流量推动了科技赋能商业服务的高速增长，2021年上半年，科技赋能商业服务客户数达近169万，同比增长近188.9%。

到店电商业务付费消费 者 已超过142万，录得平台总商户交易量超过人民币7,100万元。

未来展望

本公司致力于打造的商业数字化生态系统具有强大的自我强化网络效应，在惠及包括品牌方、商户、消费者、业务推广人员、广告主和其他各参与者的同时，围绕公司整个生态系统对参与者进行交叉销售，实现变现能力最大化，帮助数字经济体成长和成功。

未来，公司将继续不断利用经验丰富的产研团队，充分挖掘支付基础中的流量价值和数据价值，延展生态边界，将技术创新及数字解决方案在商户及消费者间日益普及，致力于成为一家互联网综合服务提供商，为股东、员工和社会创造可持续的长期价值。

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关于移卡有限公司（股份代号：9923.HK）

移卡是一家领先的基于支付的科技平台，专注为商户及消费者创造价值。公司于2020年6月在香港联合交易所有限公司上市，股份代号为09923.HK。公司的愿景是建立一个商业数字化生态系统，以实现商户与消费者之间无缝、便捷及可靠的支付交易，并进一步提供丰富多样的科技赋能商业服务，其中包括(i)SaaS数字化解决方案，可帮助客户提高营运效率；(ii)精准营销服务，让客户有效地触及其目标市场；及(iii)金融科技服务，满足客户的多元化的金融需求；及(iv)到店电商服务，可帮助商户提高业绩及为消费者带来更多优惠本地生活服务。

移卡公布2021年中期业绩 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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