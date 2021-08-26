福建福州2021年8月26日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 平潭海洋企业有限公司（纳斯达克：PME），（“平潭海洋”或“公司”）是一家总部位于中国的渔业公司。公司宣布于2021年8月23日收到纳斯达克证券市场有限责任公司（“纳斯达克”）上市资格部工作人员（“工作人员”）发来的通知函。因公司仍未提交截至2020年12月31日的10-K年度报告（“年度报告”）和截至2021年3月31日的10-Q季度报告（“一季度报告”），且截至2021年6月30日的10-Q季度报告（“二季度报告”），平潭海洋不再符合纳斯达克上市规则第5250(c)(1)条规定（“上市规则”）的按时申报报告的要求。上市规则要求上市公司按时向美国证券和交易委员会（“委员会”）提交所有必要的定期财务报告。

平潭海洋此前已披露，公司于2021年4月15日和2021年5月25日分别收到纳斯达克工作人员发来的关于平潭海洋因未能按时申报年度报告和一季度报告不再符合上市规则的通知函。根据上述通知函，平潭海洋已于2021年6月14日向纳斯达克提交一份与上述逾期报告相关的恢复合规资格的计划。平潭海洋继续与纳斯达克商讨关于其恢复合规的计划。

2021年8月16日，平潭海洋向委员会提交了12b-25格式的延期申报通知，通知中指出，由于公司的年度报告、一季度报告延迟申报以及公司任命的新独立注册会计师事务所于2021年5月31日起生效，在没有不合理的努力和费用的情况下，公司无法在规定时间内提交二季度报告。公司预计将在2021年10月12日之前申报年度报告、一季度报告和二季度报告。

平潭海洋将继续积极努力，尽快完成并申报延期的报告。

关于平潭海洋

平潭海洋是一家渔业公司，通过其子公司福建省平潭县远洋渔业集团有限公司（“平潭远洋”）开展远洋渔业作业。

前瞻性说明

本新闻稿所载内容包括前瞻性陈述，应符合1933年《证券法》和1934年《证券交易法》修订版创建的安全港规则，其中可能包括关于平潭海洋在延长期限内申报截至2020年12月31日的10-K报告或截至2021年3月31日和2021年6月30日的10-Q季度报告从而符合纳斯达克持续上市要求的能力的陈述。以下词语及其相似表述或其否定形式的使用可视为前瞻性陈述，如“预估”、“预计”、“预测”、“计划”、“相信”、“可能”、“期望”、“预期”、“打算”、“规划”、“潜在”、“能够”、“期待”等。尽管前瞻性陈述反映的是管理层的善意判断，这些陈述仅基于我们目前所知的事实和因素。因此，前瞻性陈述本身具有风险性和不确定性，实际的结果可能与前瞻性陈述中讨论或预期的结果有重大不同。风险包括一般的经济和市场条件以及平潭海洋提交给美国证券和交易委员会的申报文件中列明的各种风险因素，请参阅www.sec.gov，其中包括平潭海洋最近的10-K年度报告和10-Q季度报告。读者应当谨慎，请勿不适当地依赖于任何前瞻性陈述，这些陈述仅适用于截至声明日期的情况。除法律规定外，平潭海洋没有任何义务出于任何原因更新或修正任何前瞻性陈述。

平潭海洋收到纳斯达克关于再次逾期的通知函 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com