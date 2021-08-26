天演药业公布2021年上半年财务业绩及公司进展

– 与默沙东达成三项临床合作，以推进三个临床抗肿瘤候选产品与帕博利珠单抗的全球联合试验 –

– ADG106单药临床试验显示疗效且安全性良好；着力推进生物标志物高表达的适应症及靶向PD-1耐药患者的联合治疗-

– 正在进行的 I 期试验显示出全新的抗 CTLA-4新表位抗体（NEObodyTM）ADG116具有高度差异化的临床产品表征 –

-首个安全性抗体项目ADG126 I 期临床剂量爬坡顺利推进-

– 以开发原创抗体为目标的强大技术平台持续推进多项临床前项目进入临床申报进程 –

-进一步扩展的管理团队与全球临床及战略顾问团队紧密协作，为公司变革性临床管线开发赋能 –

中国苏州和美国旧金山2021年8月26日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 天演药业（以下简称“公司”或“天演”）（纳斯达克股票代码：ADAG）是一家平台驱动的临床阶段生物制药公司，致力于发现并开发以原创抗体为基石的新型癌症免疫疗法。公司今日公布了截至2021年6月30日止六个月的财务业绩及最新业务进展。

“凭借天演独特的计算生物学和人工智能（AI）驱动的抗体技术发现平台，我们构建了一条聚焦肿瘤免疫疗法的创新产品管线。通过新型靶向 CD137 的激动型抗体，以及全新作用机制下抗CTLA-4抗体的创新疗法组合，我们希望进一步释放肿瘤免疫作为现代癌症治疗重要支柱的潜力。2021年上半年，我们继续推进三款高度差异化的临床候选产品的开发，”天演联合创始人、首席执行官兼董事长罗培志博士表示，“通过与默沙东的三项合作，我们进一步完善了天演全球临床开发策略，优化了试验方案，从而提高运营效率。我们期待后续的关键临床数据。凭借专有的技术平台和转化医学经验，天演通过平衡安全性和有效性，来应对肿瘤药物开发这一核心挑战。”

近期业务亮点及预期里程碑事件

ADG106：由天演新表位抗体（NEObody ）技术生成的一款全人源配体阻断型抗CD137 激动型IgG4单克隆抗体（mAb）。目前正在对晚期实体肿瘤和/或非霍奇金淋巴瘤患者进行评估。

在美国（ADG106-1001）和中国（ADG106-1002）的 I 期单药治疗剂量递增试验中对 98 名患者进行了评估：

ADG106在3 mg/kg和5 mg/kg的剂量扩展中展现了良好的耐受性。仅观察到有限的不良反应（TEAEs）（即有限的肝毒性或血液学异常）。结果显示ADG106单一疗法的疾病控制率为56%，在75%的生物标志物阳性患者中（通过回顾性分析）观察到超过30%的肿瘤缩小，并且在通过RECIST v1.1评估的一位先前治疗失败的实体瘤患者中出现了部分缓解。



以上数据已在ASCO 2021年会上公布。

Ib/II期临床试验（ADG106-1008）正在剂量爬坡中，以评估ADG106与中国已批准的抗PD -1药物特瑞普利单抗（toripalimab）联合疗法的安全性和初步疗效。这项试验是针对先前在标准疗法和/或免疫肿瘤治疗中失败，且生物标志物表达为阳性的肿瘤患者。

初步数据表明，剂量依赖性药效学生物标志物所显示的靶点结合和单药治疗试验一致。



在美国及亚太地区进行的ADG106联合帕博利珠单抗（pembrolizumab）的Ib/II期临床试验（ADG106- P2001; KEYNOTE-D12），通过整合ADG106-2001试验的早期计划，将聚焦于生物标志物高表达的适应症研究。此项试验的数据预计将于2022年公布。

ADG106 近期里程碑事件：

2021下半年



正在进行的联合特瑞普利单抗的试验结果（ADG106-1008）





在美国（ADG106-1001）和中国（ADG106-1002）单药治疗试验的患者完成随访



2022



与帕博利珠单抗联合试验（ADG106-P2001）的结果

ADG116：由天演新表位抗体（NEObody ）技术生成，靶向CTLA-4的独特表位，目前正在评估晚期/转移性实体瘤患者。ADG116旨在通过清除肿瘤微环境（TME）中的调节性T细胞（Treg）来提高疗效，并通过柔性配体阻断来维持其生理功能，有望克服现有的抗CTLA-4疗法存在的安全性问题。

全球 I 期临床试验（ADG116-1003）正在剂量爬坡中，以评估 ADG116 在晚期/转移性实体瘤患者中的安全性和耐受性：

在高达6 mg/kg 剂量组ADG116没有表现出剂量限制毒性（DLT），这是已上市 CTLA-4 疗法在多个适应症下批准剂量水平3 mg/kg的两倍，10 mg/kg 剂量组已开始入组病人。

该试验有望在今年扩大队列：通过两组联合队列评估ADG116与特瑞普利单抗或ADG106在晚期/转移性实体肿瘤患者中的安全性和初步疗效，同时整合了ADG106-1003试验的早期计划。

已获得国家药品监督管理局（NMPA）新药临床试验申请（IND）批准，用于在中国进行的单药治疗试验（ADG116-1002）。

有望于 2022 年在美国和亚太地区开展并推进 ADG116 联合帕博利珠单抗的 I期试验（ADG116-P001； KEYNOTE-C97 ）。

）。 ADG116 近期里程碑事件：

2021下半年



ADG-116 单药治疗（ADG116-1003）持续剂量递增的结果



2022



联合队列剂量递增的结果，包括 ADG116 分别与特瑞普利单抗和 ADG106 的组合 （ADG116-1003）





与帕博利珠单抗联合试验（ADG116-P001）的结果

ADG126： 由天演安全抗体（SAFEbody ）技术生成，靶向CTLA-4的独特表位，在临床前研究中表现优异并旨在提供更高的安全性。ADG126 仅在肿瘤微环境（TME） 条件下被激活，通过有效清除调节性T细胞（Treg） 增强疗效，并通过柔性配体阻断来维持其生理功能，显著提高了治疗窗口并有望解决现有 CTLA-4 疗法存在的安全性问题。

全球 I期临床试验（ADG126-1001）正在剂量爬坡中，以评估 ADG126 在晚期/转移性实体瘤患者中的安全性和耐受性。

2021 年 4 月，天演在 AACR 年会上公布了ADG126最新临床前数据。数据表明 ADG126 作为单一疗法和与抗 PD-1 和其他联合疗法，在高达 200 mg/kg 的剂量下仍具有良好的耐受性，并在多种免疫健全的小鼠肿瘤模型中表现出优异的抗肿瘤疗效。

向 NMPA 分别提交了 ADG126 作为单药治疗及与获批的抗 PD-1 特瑞普利单抗联合治疗的I 期、剂量递增和队列扩展的新药临床试验（ADG126-1002）申请，以评估在晚期/转移性实体瘤患者中的安全性和初步疗效。

有望于 2022 年在美国和亚太地区推进 ADG126 联合帕博利珠单抗的 I期试验（ADG126-P001；KEYNOTE-C98）。

ADG126 近期里程碑事件：

2021下半年



ADG126 单药治疗（ADG126-1001）剂量递增的结果



2022



ADG126（ADG126-1002）剂量递增和队列扩展的结果





与帕博利珠单抗联合试验（ADG126-P001）的结果

临床前研发项目：凭借天演新表位抗体NEObody 、安全抗体SAFEbody 和/或强力抗体POWERbody 技术继续扩大和推进创新的临床前管线，以实现在未来三到五年内提交超过10个 IND 或其他同类申请的目标。

目前，凭借 POWERbody 和 SAFEbody 技术生成的五个项目正在新药申请的临床前研究（IND）阶段，包括高度差异化的抗 CD47 项目，以及针对血液及实体肿瘤的双特异性的T细胞衔接抗体（Bispecific T cell engager）。

五个项目都具有良好的成药性（CMC性质），并拥有令人鼓舞的临床前安全性和有效性数据。

自 2021 年 3 月 31 日起，公司已将另外两个项目推进至 CMC阶段，进一步加强了未来 IND 的候选产品组合。

临床前产品的近期里程碑事件：

2021



继续推进正在新药申请的临床前研究（IND）阶段的多个候选产品



2022



提交多个 IND或其他同类申请 ，并从公司高度差异化的变革性临床前管线中推进开发新的候选产品

商业合作项目

与默沙东就三个临床候选产品建立了临床试验合作和供药协议：

2021 年 7 月，天演与免疫肿瘤学领域的领导者默沙东公司达成了两项临床试验合作。双方就天演药业的抗 CTLA-4 单克隆抗体（mAb）候选产品 ADG116 和 ADG126与默沙东的抗 PD-1 药物KEYTRUDA®（帕博利珠单抗）的联合治疗将启动两项开放标签、剂量递增与拓展研究的临床试验，以评估该联合用药在晚期/转移性实体瘤患者中的临床疗效。



2021 年 8 月，天演与默沙东公司合作开展第三项临床试验，旨在评估天演抗CD137激动型单克隆抗体ADG106与帕博利珠单抗联合用药在晚期或转移性实体和/或血液恶性肿瘤患者中的临床疗效。

与桂林三金药业股份有限公司（以下简称“三金”）及其附属公司合作开发两款不同靶点的单克隆抗体：

ADG104 为靶向 PD-L1的单克隆抗体，在中国同时进行的 Ib 期和 II 期临床试验中观察到积极的临床数据。截至 2021 年 6 月 30 日，4 名患者部分缓解，16 名患者病情稳定，在接受 ADG104 单药治疗的 40 名可评估肿瘤患者中，疾病控制率为50%。



双方合作开发的第二款产品为靶向CSF-1R 的单克隆抗体，于2021年3 月获得了 NMPA 的 IND 批准，预计很快入组第一例病人。

公司最新动态

公司宣布，对董事会组成进行以下变更，即日生效。由JSR Limited 根据当前有效的股东协议指定的董事缪宇先生，因个人原因已辞去董事会职务。缪宇先生确认与公司并无分歧。 公司感谢缪宇先生在任期间的勤勉工作和对董事会的宝贵贡献。

进一步扩大领导团队：

Steven Fischkoff医学博士被任命为代理首席医学官。作为一名获得认证的医学肿瘤学家，Fischkoff 博士已在制药行业深耕30年。此前在Medarex工作期间，Fischkoff博士负责Yervoy®（伊匹单抗）的临床研发。伊匹单抗是首个免疫检查点抑制剂，且是迄今为止唯一被FDA批准的抗CTLA-4产品。在Knoll制药和美国雅培任职期间，Fischkoff博士曾成功领导全球最畅销的药品Humira®（阿达木单抗）从I期临床试验至最终提交上市申请，并在美国和欧盟获得批准。



尚进博士被任命为全球注册及法规事务高级副总裁。尚博士在生物制药行业拥有20多年的药物研发和监管经验。加入天演之前曾担任阿斯利康肿瘤医药部法规事务总监，更早之前分别在Sun Pharma, Morphic Therapeutics和默沙东任职。



曾文林博士被任命为细胞株 及 上 游开 发副总裁。曾博士将负责细胞株构建和上游生产工艺开发，并监管后续生物制剂生产工作。 曾博士在细胞株开发、cGMP 细胞库构建和原料药制造方面拥有 20 多年的经验。 加入天演之前她曾担任 Gilead 的高级总监，更早之前曾在Forty-Seven、NGM Bio、Advanced Bioscience Laboratories、葛兰素史克、MedImmune Vaccines、Abgenix 和 Scios 任职。

上 发副总裁。曾博士将负责细胞株构建和上游生产工艺开发，并监管后续生物制剂生产工作。 曾博士在细胞株开发、cGMP 细胞库构建和原料药制造方面拥有 20 多年的经验。 加入天演之前她曾担任 Gilead 的高级总监，更早之前曾在Forty-Seven、NGM Bio、Advanced Bioscience Laboratories、葛兰素史克、MedImmune Vaccines、Abgenix 和 Scios 任职。

Ami C. Knoefler被任命为投资者关系和企业传播副总裁。她在跨国制药公司、生物药企及医疗行业的传播领域拥有超过 25 年的经验。加入天演之前，她曾担任Ascendis Pharma的高级总监，更早之前分别在Jazz Pharmaceuticals、PDL BioPharma、Abgenix 和 Bristol-Myers Squibb 任职。

公司任命了科学与战略顾问委员会新成员，他们分别是：Steven Fischkoff医学博士、Stanley Frankel医学博士，FACP，以及Robert Spiegel医学博士，FACP。天演科学与战略顾问委员会由多位在肿瘤免疫领域作出重要贡献的科学家及临床专家组成，他们将与天演管理团队及其他临床研究者紧密协作，为公司变革性研发管线的全球开发提供战略支持。

今年7月，公司董事会批准了一项股票回购计划，授权天演以美国存托股票（ADS）的形式可以回购总价值不超过2000万美元的美国存托股票。

2021年上半年财务亮点

现金和现金等价物

截至2021年6月30日，现金和现金等价物为2.083亿美元，而截至2020年12月31日为7,515万美元。现金和现金等价物增加的主要原因是公司2021年2月首次公开募股的净集资额为1.459亿美元。此外，公司根据合作和许可协议条款，于2021 年 3 月从 Exelixis 收到1,100 万美元的首付款。

预付款和其他流动资产

截至2021年 6月30日，预付款和其他流动资产为539万美元，而截至2020年12月31日为381万美元。推动该增长的原因是研发业务扩展以及其所带来的相关预付款的增加。

合同负债

截至2021年6月30日，合同负债为1,110万美元，而截至2020年12月31日为73万美元。合同负债增加的原因是2021年3月从Exelixis收到1,100 万美元的首付款尚未达到收入确认的相关履约义务。

净收入

截至2021年6月30日止六个月净收入为136万美元，而2020年同期为31万美元。净收入的主要增长来源是公司收到由桂林三金子公司宝船生物医药科技（“宝船”）所支付的120万美元。该笔收入的确认是基于公司已经完全履行与宝船合作开发抗体疗法相关的履约义务。

研发 （ R&D ） 费用

截至2021年6月30日止六个月的研发费用为3,146万美元，而2020年同期为1,491万美元。研发费用增加的主要原因是：(i) 因研发人员人数和平均薪酬水平的增长,工资和其他相关人力成本增加430万美元；(ii) 与研发人员相关的股权激励费用支出增加310万美元；以及(iii) 因项目进展和合同制造成本增加，临床前检测和临床试验的相关成本增加800万美元。在截至2021年6月30日的六个月中，天演为ADG106、ADG116和ADG126项目共支付了1,660万美元，而2020年同期为1,300万美元。此外，公司在截至 2021 年 6 月 30 日的六个月内因临床前候选药物、研发管线及其他项目共产生费用 1,480 万美元，而2020 年同期的该金额为 190 万美元。

管理（ G&A ） 费用

截至2021年6月30日止六个月内，管理费用为740万美元，而2020年同期为473万美元。增加的主要原因是：(i) 行政管理人员人数和平均薪酬水平的增加；以及(ii) 专业费用和办公室费用的增加。

净亏损

截至2021年6月30日止六个月内，归属于天演药业股东的净亏损为3,719万美元，而截至2020年6月30日止六个月为1,819万美元。

非 美国通用会计 准则（ Non-GAAP ）下的净损亏损

非美国通用会计准则下的净亏损定义为该期间的美国通用会计准则下的净亏损剔除以下项目：(i) 股权激励费用；以及 (ii) 可转换可赎回优先股增加至可赎回价值。非美国通用会计准则（Non-GAAP）下的净损亏损在截止至 2021 年 6 月 30 日的六个月内累计为 2,704 万美元，而 2020年同期为 1,109 万美元。请参阅本新闻稿中题为“美国通用会计准则（GAAP）和非美国通用会计准则（Non-GAAP）下的业绩调节表”部分了解详情。

对于非美国通用会计准则（Non-GAAP）财务指标的衡量

天演药业使用Non-GAAP净亏损和Non-GAAP的每股普通股净亏损，用于评估本公司的经营成果，以及财务和经营决策。本公司认为，Non-GAAP净亏损和Non-GAAP的每股普通股净亏损有助于识别本公司业务的基本趋势，而这些趋势可能因本公司计入本年度/期间亏损的某些费用的影响而扭曲。本公司认为，Non-GAAP净亏损和Non-GAAP的每股普通股净亏损提供了有关其经营成果的有用信息，整体提升了对其过去业绩和未来前景的全面了解，并使管理层在财务和运营决策中使用的关键指标更具可见性。

对于本年度/期间的Non-GAAP财务指标的衡量，天演药业使用的Non-GAAP净亏损和Non-GAAP的每股普通股净亏损不应单独被考虑，也不应被视为该年度/期间营业利润、净亏损或任何其他业绩衡量指标的替代品，或作为其经营业绩的衡量指标。公司鼓励投资者审阅该年度/期间的Non-GAAP净亏损和Non-GAAP的每股普通股净亏损，并审阅最直接可比的美国通用会计准则下财务指标的调整过程。此处所列年度/期间的Non-GAAP净亏损和Non-GAAP的每股普通股净亏损可能无法与其他公司提供的类似名称的财务指标相比较。其他公司可能会以不同的方式计算类似的财务指标，从而限制了它们作为公司可比数据的有用性。天演药业鼓励投资者和其他人全面审阅本公司的财务信息，而不是仅仅关注于单一的财务指标。

本年度/期间计算的净利润指标下Non-GAAP净亏损和Non-GAAP的每股普通股净亏损，不包括股权激励费用、可转换可赎回优先股增加至可赎回价值。股权激励费用是向员工授予股票激励所产生的非现金费用。我们认为美国通用会计准则和非美国通用会计准则的调整信息能对管理层和投资人在进行公司运营表现的同期比较以及同业比较时有所助益。其原因有：（i）在某特定期间内的股权激励费用与公司的运营表现未必直接相关；（ii）因公司授予新的股权激励计划的时间安排，股权激励费用在不同期间内可能会发生较大变化；以及，（iii）其他公司可能采取不同的股权激励形式或者使用不同的估值方法。

请参阅本公告结尾的 “美国通用会计准则（GAAP）和非美国通用会计准则（Non-GAAP）下的业绩调节表”，获取本年度/期间Non-GAAP净亏损和Non-GAAP的每股普通股净亏损的完整的调整过程。

关于天演药业

天演药业（纳斯达克股票代码：ADAG）是平台驱动并拥有自主平台产出的临床产品开发阶段的生物制药公司，公司致力于发现并开发以原创抗体为基石的新型癌症免疫疗法。借力于计算生物学与人工智能，凭借其全球首创的三体平台技术（新表位抗体NEObody ，安全抗体SAFEbody 及强力抗体POWERbody ），天演药业已建立起聚焦于新型肿瘤免疫疗法的独特原创抗体产品管线，以解决尚未满足的临床需求。天演已和多个全球知名合作伙伴达成了战略合作关系，并以其原创前沿科技为合作伙伴的新药研发赋能。

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安全港声明

本新闻稿包含前瞻性陈述，包括关于临床数据对患者的潜在影响的陈述，以及天演药业的推进和预期的临床前活动、临床开发、监管里程碑以及其候选产品的商业化。由于各种重要因素，包括但不限于天演药业证明其候选药物的安全性和有效性的能力，实际结果可能与前瞻性陈述中所示的结果存在重大差异；其候选药物的临床结果，可能不支持进一步开发或监管批准；相关监管机构就天演药业候选药物的监管批准做出决定的内容和时间；如果获得批准，天演药业为其候选药物取得商业成功的能力；天演药业为其技术和药物获得和维持知识产权保护的能力；天演药业依赖第三方进行药物开发、制造和其他服务；天演药业有限的经营历史以及天演药业获得额外运营资金以及完成其候选药物的开发和商业化的能力；天演药业在其现有战略伙伴关系或合作之外签订额外合作协议的能力，以及 COVID-19 流行对天演药业临床开发、商业和其他运营的影响，以及在天演提交给美国证券交易委员会的文件中“风险因素”部分更充分讨论的那些风险。所有前瞻性陈述均基于天演药业当前可获得的信息，除非法律可能要求，天演药业不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务。

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