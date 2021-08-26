信和置业2020/21财政年度基础溢利升至一百零三亿港元

集团财政稳健 业务策略支持可持续增长

香港2021年8月26日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ —

2020/21 全年业绩摘要

尽管新型冠状病毒疫情带来前所未见的挑战，集团股东应占溢利录得良好增长。

本财政年度之应占基础溢利上升百分之一百二十六至一百零三亿港元。

受惠于物业销售增长，收入较去年的五十八亿港元增加百分之三百一十七至二百四十五亿港元。

每股末期股息 (四十一港仙) 及每股特别股息 (二十八港仙)。连同已派发之中期股息，本财政年度每股派息共八十三港仙，按年增加百分之五十一。

集团资产负债表保持稳健，于二零二一年六月三十日拥有净现金三百八十八亿港元。

集团财政稳健，加上可持续的业务增长策略，有助应对经济环境的挑战和把握机遇。

业务摘要

信和置业有限公司（股份代号∶83）今天公布截至二零二一年六月三十日止之年度（「本财政年度」）全年业绩。尽管新型冠状病毒疫情带来前所未见的挑战，集团股东应占基础溢利于本财政年度内录得良好增长，按年上升百分之一百二十六点三至一百零三亿一千五百八十万港元。每股基础盈利为一点四二港元，高于二零一九╱二零二零财政年度的零点六五港元。

计及为非现金项目的投资物业重估亏损（扣减递延税项）六亿四千二百八十万港元，本财政年度集团股东应占溢利为九十六亿四千六百万港元，按年上升百分之四百七十一点四。本财政年度每股盈利为一点三三港元，而二零一九╱二零二零财政年度为零点二四港元。

末期及特别股息

董事会建议派发末期股息每股四十一港仙，与去年相同。此外，由于本财政年度溢利录得良好增长，董事会建议向股东派发特别股息每股二十八港仙。连同已派发之中期息每股十四港仙，本财政年度每股派息共八十三港仙。

集团资产负债表保持稳健。集团于二零二一年六月三十日拥有净现金三百八十八亿八千三百二十万港元，按年增加四亿六千九百三十万港元。集团财政稳健，有助应对经济环境的挑战和把握机遇。

推售多个项目带动物业销售增长

受惠于新完成项目入账，以及边际利润由去年百分之三十五点二增加至百分之五十二点五，集团于本财政年度之物业销售总收入（连同所占联营公司及合营企业）为二百零四亿零三百三十万港元，按年上升百分之七百五十九点九。附属公司之物业销售收入上升，主要由于位于观塘的凯汇之住宅单位销售收入入账；而出售本财政年度完成之其他项目的住宅单位，包括位于长沙湾的一号九龙道、西贡的133 Portofino及中国漳州的信和．御龙天下第三期，亦对物业销售收入增长有贡献。

集团于本财政年度发售四个新项目，包括位于何文田的St. George’s Mansions、马鞍山的Silversands、西南九龙的维港汇及旺角的ONE SOHO。有关物业销售理想，未入账的合约销售总额（连同来自于过往财政年度完成之项目的余下住宅单位及车位之销售收入）超过一百三十五亿港元。

集团预计于二零二一╱二零二二财政年度将有多个新项目推售，包括位于中环卑利街的住宅项目，以及三个港铁站上盖住宅项目，包括位于黄竹坑的港岛南岸「扬海」、锦上路站第一期物业发展项目及日出康城第十一期物业发展项目。

集团亦取得日出康城第十三期物业发展项目的发展权，此为港铁康城站上盖最大规模项目。项目位处将军澳临海地段，以地积比率计算之住宅面积约一百五十万平方尺，提供约二千五百五十个单位。

拓展投资物业组合以提供稳定经常性租金收入

由于新型冠状病毒疫情于整个财政年度所带来的影响，以全年计算，集团总租金收益（连同所占联营公司及合营企业，及撇除非控股权益）为三十六亿六千四百六十万港元，按年下降百分之九点八，主要由于出租率下降、续租租金负增长及向部分租户提供租金宽减，然而，集团总租金收益跌幅在本财政年度的下半年收窄，由上半年下降百分之十二点五收窄至下半年下降百分之六点八。

中国租金收益在本财政年度上升百分之四点六，占集团总租金收益百分之七点五。

多元化及均衡的投资物业组合为集团提供稳定的经常性租金收入。集团计划于未来三年，将投资物业组合应占面积扩大百分之十二，即增加约一百五十万平方尺，预计有助于带动经常性租金收入的增长。

可持续发展融入业务各层面

集团以「建构更美好生活」为愿景，透过三大相辅相成的元素 –「绿色生活」、「创新构思」和「心系社区」将可持续发展融入业务各层面。集团公布的《可持续发展愿景2030》进一步承诺减少碳排放量及单次使用即弃塑胶制品、采用可再生能源，以及重点推动绿色生活及健康舒泰以完善物业发展。

二零二零年，集团获纳入为恒生ESG 50指数成份股；并于二零二一年连续第二年获选香港企业可持续发展指数和大湾区企业可持续发展指数前十名。

凭藉可持续业务增长策略 集团前景乐观

尽管疫情对经济的影响仍存在变数，集团推行可持续的业务增长策略，包括:

可观的土地储备规模，可供未来五年发展。

未入账之合约销售总额逾一百三十五亿港元，当中约九十亿港元将在二零二一╱二零二二财政年度入账。

将发售多个新住宅项目。

多元化及增长的投资物业组合提供稳定的经常性收入。

致力推动可持续发展，与社区一起成长并推广正向讯息。

财政稳健，持有净现金三百八十八亿港元。

展望未来，信和置业主席黄志祥先生表示∶「由于中国内地强劲反弹，香港经济正在复苏并加快步伐。尽管本地疫情反覆，经济受到影响，但香港住宅市场仍具有复原力及良好基本因素。」

他续言∶「今年是信和集团在香港成立五十周年。我们对这城市和中国内地的坚定承诺保持不变，与社区一起成长同时推广正向讯息。集团财政稳健，加上可持续的业务增长策略，有助应对经济环境的挑战和把握机遇。」

信和置业2020/21财政年度基础溢利升至一百零三亿港元 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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