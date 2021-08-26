10月可领五倍券 使用期到明年4月

【大纪元2021年08月26日讯】（大纪元记者李怡欣、徐翠玲台湾综合报导）台行政院长苏贞昌26日在院会上拍板 五倍券 规划案，9月下旬可预订纸本券或数位绑定，10月上旬开始领实体券，效期可使用到2022年4月底，使用效期超过半年，约近7个月有效期限。 国发会26日在行政院会报告振兴 五倍券 规划方向。与去年三倍券一样，纸本券交中央印制厂统一印制，采国币等级防伪设计，数位券则可绑定信用卡、电子支付、悠游卡或一卡通等电子票证。 尚未公布五倍券外观与包装 五倍券额度为5千元，全民免费领取，纸本券与数位券都有，全民都可免费领取，纸本券一套10张，内含3张1千元、2张500元、5张200元，考量印制张数过多，因此没出100元券，26日院会尚未公布五倍券外观与包装样张。 针对五倍券找零议题，国发会主委龚明鑫26日表示，民众不得硬性要求商家收券一定要找零，但商家要找零，也会尊重。从去年振兴三倍券的经验来看，小摊商、小商家的营业额明显成长20%至30%。会引导店家使用数位消费，减少找零问题。 行政院发言人罗秉成补充，若开放直接找零，担心民众大面额购买金额较低商品，恐让店家为难，且鼓励民众使用时按面额多…