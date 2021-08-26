新北市确诊1人 搭配五倍券推出加倍券

【大纪元2021年08月26日讯】（大纪元记者徐翠玲台湾 新北市 报导）新北市长侯友宜表示，26日新北市新增确诊个案1人，在居家隔离当中阴转阳性，属于职场感染，没有接触者、没有匡列者，没有再传播给其他人的疑虑。另，新北市将推出“新北加倍券”，让市民可以把 振兴五倍券 换成小面额，希望能带动庶民经济。 侯友宜在防疫会议后线上记者会指出，26日 新北市 新增确诊个案1人，在居家隔离当中阴转阳性。个案住新庄，因有同事确诊19日被居隔，到25日发生一些状况后采检，核酸检测（PCR）确诊阳性。由于原有个案已被匡列，所以没有接触者、没有匡列者，没有再传播出去给其他人的疑虑。 关于行政院公布 振兴五倍券 ，新北是否有加码计划？侯友宜说，新北市一直准备当中，会推出地方特惠券，就是“新北加倍券”，提供市民以“振兴五倍券”兑换：用500元换1000元（20万份）、1000元换2000元（10万份）、5000元换1万元（1万份）。新北加倍券最小面额为50元，还有100元面额，希望能带动庶民经济，包括市场、夜市、旅馆、观光工厂、小型商店等。除了新北加倍券，也会举办很多活动、抽奖。 针对BNT 疫苗 月底才来，…