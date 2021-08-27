深圳购物季再掀新热潮，盐田区打造“旅游+消费”新高地_商讯_产经频道首页_财经网 CAIJING.COM.CN

8月26日，2021深圳购物季首场月度大型主题活动——“鹏城欢乐游购”暨2021盐田区购物节在线上线下同步启动。本次活动由深圳市商务局、市文化广电旅游体育局、盐田区人民政府联合主办，盐田区工信局（商务局）、文化广电旅游体育局、海山街道办、大鹏新区科技创新和经济服务局、广电集团、凤凰网承办，市零售协会、市餐饮商会、美团、迪卡侬、东部通用航空、金色海岸游艇协办。活动以“深圳购物季”为基础，以“旅游+消费”为切入口，整合“山海连城”优势资源，为市民游客带来全新的购物旅游新体验。 魅力十足，全新玩法引爆“山海游购” 本场活动的开幕式以盐田区为主会场，同时设立大鹏新区分会场，将“鹏城欢乐游购”主题活动分为“玩玩玩”、“吃吃吃”、“浪浪浪”、“买买买”四个版块。 作为本次开幕式的重磅前奏，600架无人机表演秀在大梅沙上空进行编队飞行，吸引了全城的目光，这也是我市首次在海上进行无人机编队飞行。依托大梅沙山海资源，无人机编队绘制出 “梧桐烟云”、“梅沙踏浪”、“大鹏所城”、“2021鹏城欢乐游购”、“山海游购 畅享欢乐”、“深圳购物季logo”等“深圳八景”旅游元素和深圳购物季元素的图案。作为深圳首次…