合肥2021年8月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 8月27日，“提升新能源汽车高压零部件能效与安全性”项目测试实验室揭牌仪式在合肥举行。作为中德政企合作标杆项目，“提升新能源汽车高压零部件能效与安全性”项目隶属于develoPPP项目框架，在德国联邦经济合作与发展部（BMZ）的资金支持下，由德国国际合作机构（GIZ）、德国莱茵TUV大中华区（简称“TUV莱茵”）、安徽省产品质量监督检验研究院（简称“安徽省质检院”）和山东省产品质量检验研究院（简称“山东省质检院”）四方联合开展。同时，TUV莱茵、安徽省质检院、山东省质检院与中科院合肥技术创新工程院（简称“合肥创新院”）签署了合作协议，共同建立新能源汽车高压零部件能效与安全性实验室。

安徽省人民政府副省长一行、德国国际合作机构政企合作发展项目部主任石乐、中国科学院合肥物质科学研究院院长刘建国、安徽省市场监督管理局党组书记、局长韩永生、安徽省质检院院长童宁、山东省质检院院长裴祎荣、合肥创新院院长吴仲诚，以及TUV莱茵大中华区产品服务事业群副总裁夏波等出席了本次活动。

德意志联邦共和国驻上海总领事馆领事理查德·孔茨通过视频致辞，他表示，随着新能源汽车成为主流产品，国际标准化变得越来越重要，欧洲和中国已经在新能源汽车的大规模市场化方面合作多年，其中很多项目是由GIZ 为德国各政府部门成功实施。对于这样的项目，安徽是一个很合适的落地地点，无论生产还是研发，这里都是中国领先的产业集群之一。感谢GIZ和安徽省政府，祝愿项目在帮助提升新能源汽车的效率、质量、安全和兼容性方面取得成功。



TUV莱茵大中华区产品服务事业群副总裁夏波致辞

夏波表示：“作为项目的技术牵头方，TUV莱茵将充分发挥在新能源汽车，特别是高压零部件方面的丰富经验和技术优势，携手合作伙伴共同促进产品安全、能效提高和标准提升，同时借助这个平台培养一支专业的新能源汽车技能人才队伍，为行业加快转型升级聚势赋能。”

近年来，在国家政策的支持和引导下，中国新能源汽车产业飞速发展，已成为全球新能源汽车保有量最大的国家，但以动力电池为代表的高压零部件安全和性能问题随之凸显。目前市场上产品质量参差不齐，给生产和使用带来安全隐患。

为此，“提升新能源汽车零部件能效与安全性”项目借鉴了德国标准和技术创新方案，各方携手制定新能源汽车高压零部件安全和能效测试标准，并建立检测服务平台，为新能源车企及相关产业链提供产品研发试验、检测、认证等解决方案，推动安徽乃至中国新能源汽车高压零部件的安全与能效整体水平的提升。

TUV莱茵作为全球领先的技术服务商，车辆检测服务始于1904年，在汽车行业已积累了逾百年的技术和经验。在新能源汽车领域，TUV莱茵可提供一站式全方位服务，涉及新能源汽车整车、核心部件和充电设施等关键环节，包括电磁兼容安全、高压安全、功能安全、网络安全、有害物质检测、市场准入服务、IATF16949汽车质量管理体系、人员培训等专业支持，并致力于推动统一标准体系的建立。

未来，TUV莱茵与安徽省质检院、山东省质检院和合肥创新院将凭借各自在检测认证领域的资源和技术优势，为新能源汽车行业的高质量发展和中国“双碳”目标的实现贡献一份力量。

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TUV莱茵牵头中德合作新能源汽车高压零部件测试实验室正式启用 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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